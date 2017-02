Soutěžila v Miss aerobik, teď zvedá činky. Její rady sleduje dvanáct tisíc lidí

Brno - O cvičení, zdravé výživě a zážitcích ze soutěže Miss aerobik či z mistrovství republiky ve vzpírání vede třiadvacetiletá Lucie Minářová z Brna blog. Její rady sleduje dvanáct a půl tisíce lidí. S aerobikem začala před osmnácti lety. „Vyzkoušela jsem téměř všechny jeho formy, od stepaerobiku až po trenérství," říká.

Finále Miss aerobik se zúčastnila v listopadu. Nevyhrála, účasti ale nelituje. „Odnesla jsem si dobré i horší zkušenosti, každá je ale přínos," míní blogerka. Modelingu se v budoucnu věnovat nechce, raději tráví čas crossfitem a vzpíráním.

Začala s tím po návratu z Ameriky před rokem a půl, kdy cvičení v České republice příliš známé nebylo. „Ke crossfitu mě dovedl kamarád," vypráví. Lidé se jí na cvičení často ptali, rozhodla se proto psát blog.

Cvičení má mnoho podob. „Na soutěžích nás může čekat cokoliv, od plavání přes gymnastiku až po vzpírání. Trénuji proto třeba shyby, chůzi po rukou nebo třeba mrtvý tah," vyjmenovává.

Loni na jaře se přihlásila i do vzpěračského oddílu v Brně. Získala třetí místo v celoevropské crossfitové soutěži Southern Warriors nebo stříbro na posledním Mistrovství České republiky ve vzpírání. Nyní trénuje na celosvětovou soutěž Crossfit Open. Do posilovny chodí Minářová až devětkrát týdně. „Ve volnu navštěvuji rodinu nebo jdu s kamarádkou na kávu či do sauny," popisuje.

Vystudovala ekonomiku a management a teď své záliby skloubila se zaměstnáním. Pracuje jako manažerka marketingu ve firmě, která prodává sportovní vybavení.

RŮŽENA MACHÁLKOVÁ