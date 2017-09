Špilberk ožil řemeslem. Děti se na hradě učily střílet z kuše či vyrábět sudy

Brno /FOTOGALERIE/ – Rytířské zbraně a brnění, středověké kostýmy i stánky. Taková byla víkendová akce Špilberk žije řemeslem, při níž dorazily na brněnský hrad tisíce lidí. Za sto padesát korun si návštěvníci mohli prohlédnout běžně nepřístupná zákoutí hradu, pobavit se při šermířském duelu nebo se stát tovaryšem.

Na děti čekala v neděli na brněnském Špilberku spousta her a zábavy.Foto: Deník/Lenka Jebáčková

Pro dospělé jsou po celém hradě připraveny stánky s řemeslnými výrobky ze dřeva, kovu, hlíny nebo skla. „Lidé například poznají, jak se šijí středověké kostýmy nebo brousí kameny,“ popisuje mluvčí Muzea města Brna Michal Kalábek.

Děti si pak mohou vyzkoušet různá středověká řemesla. Nachystáno je pro ně třináct různých stanovišť. Pokud na nich splní úkol, který jim mistr zadá, dostanou razítko na tovaryšský list. Za devět razítek si pak vylosují některou z připravených odměn.

Malí návštěvníci si tak zkusí, jak se přišívají knoflíky, staví zdi nebo skládá brnění. „U nás testujeme, jak jsou děti pozorné. Správný zámečník totiž musí mít dokonalý zrak a na první pohled poznat, které klíče jsou stejné nebo rozdílné,“ říká mistr zámečník.

Tovaryšem se chce stát i sedmiletý Matyáš. „Ještě jsem nebyl u stanoviště mlynáře, horníka a bednáře, to ale nevím, co znamená. Mami, kdo je to bednář?“ otáčí se na rodiče. „To je ten, který vyrábí sudy. Třeba na pivo nebo víno,“ vysvětluje mu trpělivě maminka. „Super!“ vykřikne Matyáš a táhne rodiče směrem k dalším stanovištím.

Na velkém nádvoří mezitím čtveřice tanečníků předvádí návštěvníkům renesanční tance. „Původně jsme měli sehrát představení gotických tanců Svatba, bohužel nám ale na poslední chvíli onemocněla nevěsta,“ vysvětluje jedna z tanečnic náhlou změnu programu.

Několik diváků vypadá nejprve zklamaně, když ale spatří renesanční kostýmy a legračně poskakující tanečníky, smutek z jejich tváří zmizí a za chvíli už se všichni pohupují do rytmu středověkých písní.

Koho nebaví tance, může se vydat na jednu z běžně nepřístupných vyhlídek na hradbách. „Z hradeb je sice výhled pěkný, čas od času tam však překáží nějaký strom. Odtud je to naprosto úchvatné,“ pochvaluje si Petr Meňák na jedné z vyhlídek, kterou na víkend zaměstnanci Špilberku návštěvníkům mimořádně zpřístupnili.

V ceně vstupenky je také vstup do kasemat pod hradem nebo komentovaná prohlídka výstavy Radek Kratina: Konstanty a proměnné. „Do kasemat už se chystáme dlouho. Moc nás proto potěšilo, když jsme zjistili, že jsou pro lidi otevřené i dnes,“ pochvaluje si Eva Doskočilová při cestě do podzemí.