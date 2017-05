Štamgast: Přežili jsme EET, přežijeme i zákaz kouření

Jižní Morava /REPORTÁŽ/ – Při otevírání dveří štamgast instinktivně přivře oči, aby je chránil před cigaretovým kouřem, který se vyvalí z jeho oblíbeného podniku. Kouř se ale neobjeví. Poprvé. Je poslední květnové odpoledne a začal platit takzvaný protikuřácký zákon, který zakazuje kouření v hospodách.

Lidé se loučili s kouřením v restauracích.Foto: DENÍK/Filip Fojtík

V brněnské restauraci Pivní opice v Joštově ulici je čistý vzduch a ani popelníky již na stolech obsluha nemá. „Už včera jsme je uklidili a taky vylepili nálepky s upozorněním na zákaz kouření,“ říká ve středu barmanka Nikol Janečková. Restauraci odvětrali a také navoněli, aby starý kouř nebyl cítit.

V brněnské ulici Milady Horákové stojí hospoda Na Můstku. Více než ztráty zákazníků se její majitel bojí o jejich zdraví. „Chodník před hospodou je úzký, auta jezdí rychle. Může se stát, že někdo při kouření venku ztratí rovnováhu. Město by tu mělo postavit zábradlí,“ poznamená majitel Rudolf Enenkl.

Změna se nelíbí Jaroslavu Charvátovi z Blanska. Po práci si zašel na pivo do baru Koruna. S cigaretou ho obsluha posílá k pultíku před bar. „Osm hodin stojím v práci a po šichtě si chci dát pivo s přáteli a cigaretu. Teď musím chodit kouřit ven. V létě se to ještě dá zvládnout, ale co v zimě?“ ptá se muž.

Také v oblíbené hospodě U Zubra ve Staré Břeclavi není po kouři a zápachu ani památky. „Návštěvníci se tu dělí na tři skupiny. První jsou kuřáci, kteří nadávají a říkají, že už nepřijdou. Radši si koupí lahvové pivo a zůstanou doma. Pak jsou tady nekuřáci, kteří to nekomentují,“ vypočítává majitel Jiří Císař. Podle něj jsou ale nejhlasitější bývalí kuřáci, kteří zákon vítají.

Ztráty zákazníků se nebojí. „Nemíří sem za jídlem, pitím a cigaretou. Štamgasti chodí hlavně za kamarády. Možná někteří pár týdnů chodit nebudou, ale nakonec se stejně vrátí zpátky,” říká Císař. V podniku navíc vypozoroval, že starší lidé cigarety sami odkládají kvůli obavám o zdraví.

Nezapálí si už ani návštěvníci pivnice Na Smyku v Ratíškovicích na Hodonínsku. Její provozovatel Zbyněk Koplík si myslí, že si hosté na zákaz kouření zvyknou. A naopak věří, že přiláká nové zákazníky. „Přežili jsme EET, přežijeme i toto,“ prohlásí muž.