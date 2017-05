Starosta se chtěl zbavit nepohodlných, tvrdí odvolaný místostarosta Rosic

Rosice – Bez radních a místostarosty jsou nyní Rosice na Brněnsku. Zastupitelstvo obce je na návrh starosty Jaroslava Světlíka ve čtvrtek odvolalo. „Bylo to účelové. Zastupitelé dostali instrukce, jak hlasovat. Starosta se tak chtěl zbavit nepohodlných radních a zvolit sobě loajální lidi," okomentoval v pondělí odvolaný místostarosta Rosic Petr Ženožička.

Radnice v Rosicích. Ilustrační foto.Foto: Wikimedia/Lucie Pauzová

Právě dusná atmosféra mezi radními a vedením obce byla podle Ženožičky důvod, proč on i další tři radní museli ve funkcích skončit. „Nešlo jen o to, že jsme k sobě s radou nenašli cestu. Zjistili jsme, že spousta informací, které nemají být veřejné, se dostávají mezi lidi. Rada to měla zastavit a neudělala to,“ vysvětlil Světlík, proč ztratil k radním důvěru.

Podle Ženožičky by složitá politická situace mohla ovlivnit i třeba opravu rybníku Cukrovar. Město by totiž nemuselo stihnout požádat o dotace. „Ženožička, který měl projekt na starosti, si toho na sebe neměl brát tolik, ale rozhodně to stihneme dokončit i bez něj,“ nesouhlasí Světlík.

O tom, kdo zaplní uvolněné pozice, rozhodne zastupitelstvo Rosic za týden, Ženožička spekuluje o tom, že na jeho místo nastoupí odvolaný radní František Brim. Starosta možnost nepopírá. „Místostarostou může být kdokoli, zatím jsem na výběru nepracoval," konstatoval Světlík.