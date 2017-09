Starostové městských částí: vadí jim Hollan i doprava ve městě

Brno - Drnčení kolejí i hluk lokomotiv a vagónů slýchávají několikrát za hodinu. Nastoupit do vlaku ale mohou jen na vzdálených nádražích v Židenicích nebo na zastávce pod Lesnou. Lidé z Maloměřic a Obřan proto sní o zastávce, která by jim zrychlila dopravu třeba do centra Brna.