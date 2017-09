Starou osadu oživí více zeleně. Novou podobu získá i Juliánovské náměstí

Brno - Více zeleně, sjednocení prostoru i příjemnější a bezpečnější místa k trávení volného času využijí již příští rok lidé v brněnských Židenicích. Tamní zastupitelé plánují převléct do nového kabátu park na Juliánovském náměstí, jehož podobu představili minulý týden lidem, i prostor dopravního uzlu na Staré osadě.

Dopravní uzel v brněnské Staré osadě.Foto: Deník / Stulír Drahomír

Do jara chtějí žideničtí zastupitelé vylepšit především okolí zastávky Stará osada. Na to si dlouhodobě stěžují nejen tamní obyvatelé, ale i cestující, kteří ji využívají jako přestupní uzel. „U zastávek vznikne kuřárna, kam umístíme vyhlášky, aby měli kuřáci co číst,“ zavtipkoval židenický místostarosta Petr Kunc.

V okolí vysází také další stromy. Nová zeleň ozdobí i vchod do podchodu, který nechají zahradníci porůst popínavými rostlinami. Přibudou koše na tříděný odpad i podzemní kontejner.

Novou podobu Juliánovského náměstí představil Kunc Židenickým minulý týden na veřejné debatě. Jak již Brněnský deník Rovnost dříve informoval, radnice na plánovaném vzhledu náměstí spolupracovala i se studenty architektury. Vytvořili návrhy v projektu Artefakt, který spojuje architekturu a umění.

Nejlepší nápady studentů, ze kterých vybírali i lidé na internetu, do výsledné podoby rozpracovali architekti ze společnosti Hua Hua. „Návrhy ze studentské soutěže jsme se inspirovali. Naším hlavním cílem bylo neuspořádaný veřejný prostor propojit,“ řekl architekt Václav Kocián.

Židenické změny

• Na jaře nechají zástupci Židenic upravit okolí Staré osady a Juliánovské náměstí. Do každé z oprav investují přes čtyři miliony korun.

• Do budoucna čeká úpravy také část Židenického kopce. Podle plánu tam vznikne park Bohumila Hrabala.

Rekonstrukce náměstí mimo jiné počítá s rozšířením prostoru před budovou s obchody, vydlážděním vyšlapaných stezek v trávě i zprovozněním nefunkční kašny se sochou. „Chystáme se oživit prostor mezi koupalištěm a polyfunkční budovou naproti němu. Na přestavbu máme připravené čtyři miliony korun,“ přiblížil plány Kunc.

Architekti navíc park obohatí o moderní a ekologické technologie. Vyřeší tím v suchých dnech zavlažování. „Zabývali jsme se i zachycováním dešťové vody a zavlažováním parku. Bude zde patnáctikubíková podzemní nádrž,“ dodal architekt Kocián. Na ni chtějí žideničtí zastupitelé získat peníze z dotace Dešťovka.

Lidé z Židenic přestavbu náměstí chválí. Líbí se jim zachování centrální části náměstí pro společenské akce. „Oceňuji dobré hospodaření s vodou i to, že architekti k revitalizaci přistoupili s pokorou a nesnaží se prostor úplně překopat,“ prohlásil Vilém Řiháček.

Celková rekonstrukce náměstí podle předběžného odhadu má stát tři miliony korun. Na přestavbu Staré osady počítají žideničtí zastupitelé s čtyřmi a půl milionem, z toho dva miliony investuje brněnský magistrát.