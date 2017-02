Stát pošle na opravy krajských silnic méně. Jižní Morava přijde o 79 milionů

Brno – Prvního ze dvou rozsudků se ve středu dočkal bývalý náměstek brněnského primátora Radomír Jonáš. Městský soud v Brně rozhodl, že více než osm set tisíc, které inkasovala jeho firma Na Panence, vracet vlastníkům bytového domu v Sedláčkově ulici v Brně nemusí. Spor se týkal peněz, které zaplatila teplárenská firma Jonášově firmě za pronájem výměníků. Podle vlastníků domu je měli dostat oni. „Výměníky byly podle smluv ve vlastnictví společnosti Na Panence, a s tím byli od počátku vlastníci bytu srozuměni. Nevadilo jim to, až do té doby, než zjistili, že by z nich mohli získat nějaké finanční prostředky," odůvodnila samosoudkyně Hana Šťastná. Rozsudek není pravomocný, obě strany se proti němu mohou odvolat.