Koupaliště se chystají na novou sezónu. V Zábrdovicích zavedou zónu bez plavek

Brno - Povalování se u vody patří, stejně jako třeba zmrzlina, neodmyslitelně k létu. Majitelé koupališť už nyní dokončují přípravy na novou sezónu a dobu do otevření počítají jen na poslední týdny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Většina z nich chystá otevření areálu na první sobotu v červnu. Jako první ale mohou návštěvníci zavítat na koupaliště v Králově Poli. „Původně jsme chtěli otevřít už sedmadvacátého května, kvůli vrtkavému počasí jsme to ale o týden odložili. Protože to bude den dětí, rozhodli jsme se pustit je do areálu zadarmo," sdělil správce královopolského koupaliště Bruno Jelínek.

Dodal, že v areálu dokončují poslední úpravy. „Sekáme trávu, upravujeme keře. V dohledné době budeme také vypouštět a čistit bazén," popsal.

Vstupné na koupaliště zůstane stejné, jako v loňském roce. Za celodenní vstup tady zaplatí dospělí sto šedesát korun, děti o šedesát korun méně.

Brněnská koupaliště∙ Aquapark Kohoutovice: otevře 3. června, celodenní vstupné bude 225 korun

∙ koupaliště Královo Pole: otevře 1. června, celodenní vstupné bude 160 korun

∙ koupaliště Biotop: otevře během června, celodenní vstupné bude 90 korun

∙ koupaliště Dobrák: otevře 3. června, celodenní vstupné bude 100 korun

∙ koupaliště Juliánov: poslední týden v červnu, celodenní vstupné zatím není známé

∙ koupaliště Kraví hora: otevře 3. června, celodenní vstupné bude 150 korun

∙ koupaliště Riviéra: otevře 3. června, celodenní vstupné bude 110 korun

∙ koupaliště Zábrdovice: otevře 3. června, celodenní vstupné bude 120 korun

Prvního června otevře své brány i koupaliště na Kraví hoře. Oproti minulým rokům ale správci žádné zásadní změny nechystají. „Loni jsme v areálu opravili dětské hřiště, to zůstane na místě i letos. Návštěvníkům také zdarma zapůjčíme venkovní lehátka. Specifikum našeho areálu je také to, že mohou lidé volně přecházet mezi vnitřním a vnějším bazénem, nebo přihřívání venkovního bazénu," řekl provozní Roman Vojtíšek.

I na Kraví hoře zůstává cena vstupného stejná jako v minulých letech. „Zdražovat v žádném případě nehodláme," prohlásil Vojáček.

Jedinečnou atrakci plánují letos na koupališti v Zábrdovicích. „Rozhodli jsme se zavést na střešní terase zónu bez plavek. Vstup na ni bude v ceně vstupného, bude ale jen pro návštěvníky starší osmnácti let," uvedla Michaela Radimská ze společnosti Starez-Sport, která městská koupaliště spravuje.

Provozovatelé bazénu se rozhodli zvednout cenu vstupného. Odpolední i celodenní vstupné bude o deset korun dražší než v předchozích letech. „Pro návštěvníky ale chystáme další akce. Jednou z nich je třeba ranní kondiční plavání. Bude záležet hlavně na počasí, nemáme totiž vyhřívaný bazén, takže může být voda ráno hodně studená," uvedla Radimská.

Stejně jako v minulých letech chystají v Aquaparku Kohoutovice otevření střešního bazénu. „Ten by měl být otevřený od třetího června. Od první soboty v červnu otevřeme také koupaliště Riviéra. Ani tam se ale žádné velké změny nechystají," dodala Radimská.

Zdražit plánují i provozovatelé koupaliště v Juliánově, které je určené hlavně pro malé děti. Zatím ale není jasné o kolik. „Už jsme se shodli na tom, že vstupné zvedneme. Návštěvníkům se to ale budeme snažit vynahradit například zvýhodněným rodinným vstupným," sdělil Petr Wagner z koupaliště.

Spustit provoz bazénu v Juliánově plánují v porovnání s jinými brněnskými koupališti později. „Momentálně ještě v areálu dokončujeme nějaké menší úpravy. S největší pravděpodobností nestihneme otevřít dřív než poslední týden v červnu," upozornil Wagner.

Hlavně na děti se letos při opravách zaměřili provozovatelé koupaliště Dobrák v Králově Poli. „V areálu dokončujeme nové dřevěné houpačky, přes sezonu tady také bývá nafouklý dětský hrad," popsal správce Tomáš Galatík.

Cena vstupného zůstane stejná jako loni. „Bazény chceme mít připravené do třetího června. Kdy ale opravdu otevřeme, záleží hlavně na počasí. Snad nám letos bude přát více než loni," dodal Galatík.

VIKTORIE POKORNÁ