Stříhají v něm lidi přes sto let. Nejstarší brněnské kadeřnictví zrekonstruují

Brno /FOTOGALERIE/ – Ženy i muži se chodí už více než století stříhat do kadeřnictví v Údolní ulici. Nejstarší brněnský salón majitel zrekonstruuje.

Stříhaly se v něm ženy důstojníků, lékařky z porodnice na Obilním trhu i smetánka z Jiráskovy čtvrti. Pravděpodobně nejstarší kadeřnictví v Brně v Údolní ulici funguje bez přestání od roku 1905. Nový majitel jej plánuje zrekonstruovat.

Rodinné kadeřnictví si v roce 1905 zřídila rodina Mazánkových. „Z té doby se dochovaly výlohy a vchodové dveře. Zákazníci v mužské části kadeřnictví sedí na dobových křeslech, které také opravíme. První velkou rekonstrukci zažilo kadeřnictví ve třicátých letech minulého století," popsal současný majitel Tomáš Papírník.

V kadeřnictví se dnes podle něj mísí věci z počátku dvacátého století, pozůstatky rekonstrukce z třicátých let i oprav z devadesátých let.

Nejmladší zařízení bez historické hodnoty po rekonstrukci zmizí. „Celý projekt konzultujeme s památkáři. Hodnotné prvky zachováme, určitě ale z kadeřnictví nechceme udělat skanzen. Pokoušíme se navázat na tradici salónu na úrovni tak, aby mohl fungovat dalších sto let." vysvětlil architekt Václav Štojdl z ateliéru Proam architekti, který rekonstrukci kadeřnictví navrhuje. V salonu se dochovaly i kuriozity. Například systém nad vstupem do bývalé sušárny. Světelným signálem oznamoval, která dáma už má vlasy vysušené.

Ke kadeřnictví se dostal nový majitel náhodou. „Salon mě okouzlil. Sedm kadeřnic tady pracuje desítky let, nejstarší je třiasedmdesát. Navíc je neuvěřitelné, že přežil dodnes. Za druhé světové války byly sousední budovy vybombardovány," řekl Papírník.

Osmadvacet let v salonu pracuje kadeřnice Iveta Lízalová. „Za ta léta u mnohých dam znám celou rodinnou historii. Jedna paní se sem chodila česat od konce druhé světové války, já ji převzala po odchodu kolegyně. Kdysi také neexistovalo, aby žena vyrazila do divadla bez účesu od kadeřnice, a vždy jsem z vyprávění zákaznic věděla, kde se co hraje. Některé starší dámy se přišly nechat učesat i před tím, než šly k volbám," řekla kadeřnice.

Do kadeřnictví se k ní pravidelně chodí upravovat třeba Brňanka Zdenka Nováková. „Zajdu tam každý týden. K Ivetce chodím už osmadvacet let," popsala.

Rekonstrukce nejstaršího brněnského kadeřnictví má začít v březnu. Lidé postup prací mohou vidět na facebookových stránkách projektu.