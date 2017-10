Na strojírenský veletrh míří 1600 firem. Návštěvníky provede mobilní aplikace

Brno /ANKETA/ – Největší každoroční akce brněnského výstaviště. Po devětapadesáté se do Brna sjedou zástupci strojírenství na Mezinárodní strojírenský veletrh. Na výstavišti se od pondělí do příštího pátku představí 1600 firem, z toho polovina ze zahraničí.

Nejvíce firem, 245, dorazí tradičně z Německa. „Obsazených je čtyřicet tisíc metrů čtverečních čisté výstavní plochy. Bude tu řada středoevropských premiér. Strojírenský veletrh přináší Brnu a kraji asi půl miliardy korun. Na jeho přípravách se podílí přibližně deset tisíc lidí,“ uvedl generální ředitel brněnského výstaviště Jiří Kuliš.

Partnerskou zemí letošního ročníku je Indie, která tento status získala opět po pěti letech. „V naší zemí je Česká republika stále známá spíše jako Československo. Je ovšem také známá co do kvality výrobků. Například některá zařízení, pocházející z padesátých let, stále v Indii dobře pracují a fungují,“ uvedl ředitel společnosti EEPC, která zajišťuje indickou účast na veletrhu, Gurvinder Singh.

Největší část exponátů na veletrhu tvoří ty z oborů obrábění a tváření. Hlavním tématem je jako v posledních letech automatizace. „Jedním z doprovodných programů bude přestavení balicí linky, která bude přímo na výstavišti balit hračky pro Dětskou nemocnici. Součástí bude také veletrh pracovních příležitostí. Návštěvníci výstaviště také uvidí například nejsilnějšího robota na světě od firmy Fanuc, který dokáže s břemeny o váze až 2300 kilogramů manipulovat jako s peříčkem,“ vyjmenoval některé zajímavosti mluvčí veletrhu Jiří Erlebach.

Největší letošní změnou pro návštěvníky veletrhu je mobilní aplikace. „Budou v ní všechny důležité věci, částečně supluje tištěné katalogy. Návštěvníky může navigovat po areálu i přímo ke stánkům vystavovatelů. Mohou si přes ni dokonce domluvit i schůzky,“ představil přednosti aplikace mluvčí výstaviště Jiří Smetana.

Jak už Brněnský deník Rovnost dříve informoval, návštěvníci strojírenského veletrhu se letos setkají také s projektem Brno Fair City, který má lidi z výstaviště nalákat do města. „Návštěvníci, především ze zahraničí, nemají často čas hledat dobré podniky. Proto jsme podle průzkumu, který zjišťoval, co by účastníci veletrhu v Brně chtěli najít, vytipovali podniky z oblasti gastronomie nebo wellness. Zároveň jsme zařídili také různé zážitkové ochutnávky a degustace piv či vín na netradičních místech, například v atomovém krytu pod Špilberkem,“ sdělila vedoucí magistrátního odboru marketingu a propagace Barbora Podhrázská.

Návštěvníci si na veletrhu vyzvednou speciální náramek, díky kterému budou mít ve vytipovaných podnicích z průvodce po městě slevu nebo se mohou speciálního programu zúčastnit zcela zdarma. „Do budoucna možná projekt rozšíříme i na další veletrhy,“ nastínila Podhrázská.