Stromolezci vyšplhali do koruny a zachránili zraněného

Brno /FOTOGALERIE/ – Snést z koruny stromu zraněného museli v sobotu v brněnských Lužánkách zkušení stromolezci. Nešlo však o krizovou situaci, ale o jednu z disciplín, kterou absolvovalo dvacet závodníků Mistrovství Moravy ve stromolezectví.

„Každý závodník musel splnit pět disciplín. Musí si nainstalovat lano, dostat se do koruny a ošetřit strom. V podstatě tedy to, co udělá, když k vám přijde ošetřovat strom,“ za organizátory Marek Šmerda z internetového obchodu s vybavením pro lezce Skyman.cz.



Z dvaceti závodníků se na start nepostavila jediná žena. Podle Šmerdy to však neznamená, že dobré stromolezkyně nejsou.



Poprvé se na pomyslnou startovní čáru postavil arborista Tomáš Goláň. „Zraněného jsem z koruny stromu ještě nevyprošťoval. Myslím, že ani nikdo z lidí, co znám, to nemuseli dělat,“ řekl mladík. Mezi finalisty se letos nedostal. „Těším se ale na příští rok. Není tu žádná velká rivalita. Půjčujeme si vybavení, když někomu neprojde přes zdejší přísnou kontrolu,“ doplnil Goláň.