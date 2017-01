Studio České televize v Běhounské ulici nahradí kavárna, restaurace a kanceláře

Brno – V přízemí restaurace a kavárna s výhledem na Jakubské náměstí, od třetího patra kanceláře. Majitel domu v Běhounské ulici v Brně, který loni opustila Česká televize, plánuje první úpravy. „Chceme nabízet administrativní prostory pro mladé kreativní a technologické firmy," sdělil jednatel firmy Swantonfield, která dům vlastní, Josef Vojta.

Budovu Česká televize v brněnské Běhounské ulici vydražili za 81 milionů korun, víc než dvojnásobek vyvolávací ceny. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Celkovou opravu památkově chráněného domu neplánuje. Soustředit se bude jen na nutné úpravy pro nové nájemníky. „Je na skvělé adrese s duchem místa původního bankovního paláce. To jsou předpoklady ke vzniku něčeho výjimečného. Zatím máme základní myšlenku, jak by to mělo vypadat," řekl Vojta.

Ve druhém patře pak vzniknou zasedací místnosti a posezení u kávy pro setkávání lidí z firem i velká konferenční místnost.

Dům pochází z období první republiky, Česká televize se do něj nastěhovala v roce 1961. Poté, co se přesunula do studia v Líšni, se dům vydražil za jedenaosmdesát milionů korun.

Firma, která získala vedlejší palác Typos, plány zatím neprozradila.