Superpočítač? Jako tisíc normálních, říká oceněná dívka

Brno – Dva měsíce strávila prací se superpočítačem pětadvacetiletá doktorandka Vysokého učení technického v Brně Marta Čudová. Ze sto padesáti uchazečů ji vybrali na stáž na prestižní instituci The Edinburgh Parallel Computing Centre ve Skotsku. „Napsala jsem motivační dopis a vypracovala vlastní program. Nakonec mě vybrali," popisuje studentka.

Doktorandka Vysokého učení technického v Brně Marta Čudová.Foto: Deník / Machálková Růžena

Na stáž vyrazila Čudová spolu s dvacítkou nejlepších na jaře. „První týden jsme strávili v Německu, kde jsme se učili pracovat s programy. Poté mě vybrali ze tří měst právě na stáž do Edinburghu, kam jsem chtěla,“ popisuje.



Aby se k práci se superpočítačem dostala, zúčastnila se několika školení. „Jde o přístroj složený i z tisíce výkonných a propojených počítačů. Na stáži jsem se zabývala hlavně tím, jak pomocí něj co nejrychleji vypočítat nějaký problém,“ vysvětluje.



Za svoji práci nakonec získala i cenu. „Dostala jsem cenu za své příspěvky na blogu, kde jsme museli psát o své práci a nějak pochopitelně ji vysvětlit a ukázat veřejnosti,“ upřesňuje.



Díky ocenění se může na podzim zúčastnit konference v americkém Denveru. „V mém oboru je to největší technologická konference, takže jsem moc ráda, že se tam mohu podívat,“ říká.



Před nedávnem začala s doktorským studiem na Fakultě informačních technologií brněnské techniky. „Zabývat se budu párováním modelů na superpočítačích. Konkrétně se díky tomu plánují třeba zákroky pomocí ultrazvuku, kupříkladu u léčby rakoviny prsu,“ říká.



Pokud se zrovna nevěnuje studiu, jezdí Čudová ráda na motorce nebo sportuje. „Často bruslím nebo lyžuji,“ doplňuje.