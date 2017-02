Testování sluchátek? Na figuríně s umělýma ušima

Brno - Nasadí sluchátka, zapnou a měří. Nějak takto vypadá testování v akustické laboratoři na elektrotechnické fakultě brněnského Vysokého učení technického. Sluchátka ale nevisí na žádné konstrukci, na hlavu a umělé uši je dostávají figuríny.

V Centru SIX mají dva speciální simulátory na měření akustických vlastností elektrozařízení.Foto: archiv Centra SIX

Umělé sluchové orgány musí být detailně propracované a z materiálu, který co nejvíce připomíná skutečné ucho. „Důležité je to například u měření, kdy záleží na tom, jak se na ucho přitlačí. Pokud by bylo příliš měkké, zdeformovalo by se a změnil by se objem, do kterého sluchátko zvukovou vlnu vyzařuje, a měření by už nebylo tak přesné," vysvětlil Jiří Schimmel z výzkumného Centra SIX, které působí na elektrofakultě VUT. Kromě sluchátek vědci v laboratoři testují také mobilní telefony. Jedna z figurín má i umělá ústa, která slouží k testům mikrofonů.

Figuríny z fakulty se ale občas dostávají i do terénu. „Přenášíme je na místa, kde je potřeba změřit akustiku prostoru," doplnil Schimmel.

Laboratoř na elektrofakultě slouží také pro komerční zakázky. „Jednou z firem v naší laboratoři byl například Honeywell. Firmám ale nabízíme i jiné laboratoře. Na elektrofakultě funguje například také zkratovna, kde mohou firmy otestovat své jističe," vysvětlila mluvčí univerzity Radana Kolčavová.