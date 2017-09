Titul České Miss 2017 získala Michaela Habáňová ze Zlína

Jižní Morava /ANKETA/ – Špatné parkování a chátrající budovy z let dávno minulých. Mnohá jihomoravská vlaková nádraží stále nenabízí cestujícím odpovídající pohodlí. Železničáři to nyní chtějí změnit. Na nutné opravy vyčlenili desítky milionů. Lidé si však na lepší zázemí počkají. Některá nádraží totiž začnou opravovat až za pět let.