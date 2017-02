Tombola baví i 50 let po premiéře Hoří, má panenko. Láká na erotiku nebo zvěřinu

Brno /ANKETA, VIDEO/ – Srnku, zajíce, ale třeba i křeslo či erotické pomůcky mohou získat lidé v Brně a okolí v některé z tombol letošní plesové sezony. Prodej soutěžních lístků představuje pro organizátory akcí jeden ze způsobů, jak oživit celý večer. „Vždycky jsem vyhrávala jen nějaké poukázky, ale nikdy hlavní cenu. Zvláště takové prase by bylo nezapomenutelné. Sice nevím, jak bych jej zpracovala v mém malém bytě, ale ten pocit by za to stál," uvedla Brňanka Alice Vejvodová. Tombola na plesech je fenoménem i 50 let po premiéře Formanova slavného filmu Hoří, má panenko, který diváky pobavil také scénou rozkradení cen.

Film „Hoří, má panenko“ ukázal realitu své doby. Foto: Bontonfilm

Právě zvěřinu mohou vyhrát například návštěvníci Mysliveckého plesu v kohoutovickém hotelu Myslivna, který se koná v sobotu večer. Není to první rok, kdy si lidé mohou odnést domů maso. „Mají to rádi. Na druhou stranu většinou neví, co s tím, a rovnou se nás ptají na nějaký recept," uvedl provozní hotelu Petr Novotný. Podle něj je tak každý rok o losy velký zájem. Nejen srnka lidi může překvapit. Na Valentýnské párty v Ořechově je podle organizátora akce Lukáše Staňka čeká eroticky laděná tombola. „Minulý ročník jsme měli spíše romantičtější ceny a těch erotických bylo jen pár. Ale lidi za námi přišli, že jich chtějí více," vysvětlil. Ve valentýnských výhrách lze nalézt jak set na erotické svazování, tak i nejrůznější pomůcky jak pro ženy, tak i pro muže. „Nevím, zdali bych byla schopná takovouto cenu vůbec převzít. Šíleně bych se u toho styděla," uvedla Vejvodová. Tematicky laděnou tombolu mohou zažít návštěvníci Cosplesu, který se koná 25. února v brněnském Bobycentru. Lidé na ples mohou přijít v kostýmech svých oblíbených seriálových hrdinů. „Hlavní cenu neprozradíme, ale vedle vstupenek na podobné akce lidé mohou vyhrát materiál na výrobu dalšího kostýmu," uvedla Eva Ptášková z Cosplesu. Přestože ceny v tombolách mají udělat radost hlavně vítězům, někteří organizátoři darují zisk z ní na dobročinné účely. Týká se to také tradičního plesu nejen pro homosexuály s názvem Queer Ball. „Pokryjeme-li všechny náklady, tak z výtěžku akce podpoříme například spolek GaTe. Ten pomáhá mladým gayům řešit jejich problémy při objevení své sexuální orientace," popsal projekt organizátor akce Queer Ball Marek Christ. Poslední lednový víkend byl důležitý i pro Nadační fond Niké, který díky tombole na Svatební show získal přes šestnáct tisíc korun. „Společně s domovem pro mentálně a sluchově postižené děti plánujeme letní výlet do Jeseníků. Je to pro nás velká pomoc," uvedla ředitelka fondu Miloslava Vepřeková. Ukázka z filmu Hoří, má panenko (1967) Zdroj: Youtube MATĚJ ŘÍHA

Autor: Redakce