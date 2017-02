Tribuny Hokejových her? Schválené jako cirkusový stan, vadí úřadu ombudsmanky

Brno – Tribunu z lešenářských trubek postavili loni v lednu organizátoři brněnských Hokejových her bez stavebního povolení. Dočasné tribuny totiž úředníci ze stavebního úřadu Králova pole podle zástupců Kanceláře veřejného ochránce práv schválili jako cirkusový stan.

Lidem se v sobotu otevřel areál za Lužánkami, kde se uskuteční Hokejové hry.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

"Existují podle zákona konkrétní výjimky, ale nemají sloužit k tomu, aby se do nich úředníci pokoušeli zahrnout všechno, co se do nich dá napasovat," kritizoval situaci zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Tribuny v areálu Hokejových her dělníci demontovali krátce po skončení série dvanácti zápasů. Křeček proto požaduje především to, aby se všichni pracovníci stavebních úřadů seznámili se správným postupem při schvalování dočasných staveb podle zákona. Poté mají lépe zhodnotit výjimky, které nepotřebují stavební povolení, ale podléhají jen územnímu souhlasu nebo oznámení.

Jedním z případů špatného posouzení výjimky byl podle Křečka právě venkovní stadion za Lužánkami, který byl zařazen do kategorie cirkusových stanů a scénických staveb pro film, televizi a divadlo.

Zástupci městské části se brání tím, že žádné povolení před stavbou nevydali. „Na případ nás upozornili lidé poté, co stavba začala. Vyhodnotili jsme ji tak, že nepodléhá režimu stavebního zákona," vysvětlila starostka Karin Karasová.

Situaci stavební úřad městské části řešil i s brněnským magistrátem, který požádal ministerstvo pro místní rozvoj o úpravu pravidel pro povolování montovaných tribun. Ministerstvo přesný postup vydalo až několik měsíců po ukončení hokejových her. „Novou metodikou se již stavební odbor řídí. Loni v říjnu jsme to oznámili i kanceláři ombusmanky," dodala Karasová.

Povinnost získat stavební povolení na tribuny považují radní za překážku pro konání podobných událostí. „Mrzelo by nás, kdybychom nemohli pořádat velké veřejné akce. Podobné tribuny stojí i při jiných závodech. Navíc na jsou to akce krátkodobé, na stavební povolení se čeká velmi dlouho. To by jejich uskutečnění znemožnilo," uvedla starostka Karasová.

Právě snahu o rychlé povolení stavby dočasné tribuny kancelář ombudsmanky kritizuje. „I když mohu mít pochopení pro snahu úřadů pro uspořádání atraktivního hokejového zápasu, přesto musí právě zástupci státu respektovat právní předpisy," komentoval Křeček.

Zápasy pod širým nebem kvůli stavebnímu povolení tak hokejoví fanoušci zřejmě neuvidí, přestože loni přilákaly davy fanoušků. Přitom se Spartou dokonce pořadatelé ohlásili divácký rekord hokejové soutěže. Na zápas přišlo 21 500 diváků. „Je to obrovský zážitek. Zápas má skvělý náboj, nic takového už jen tak nezažiju," litovala před rokem po zápase se Spartou fanynka Jitka Kočová.

ANNA TIŠNOVSKÁ