Třímetrový reklamní poutač z Lidické ulice patrně zmizí. Stojí tam nelegálně

Brno – Téměř tři metry vysoký reklamní poutač zdobí od letošního ledna chodník v Lidické ulici. Už dlouho tam ale patrně nezůstane. Celá stavba totiž nemá dostatečné povolení a na chodníku stojí nelegálně.

Ačkoli se Magistrát města Brna snaží dlouhodobě omezovat reklamy v centru města, byli to právě jeho zástupci, kteří vyhověli žádosti o jeho umístění. „Tady se jedná o úplně jiný typ reklamy, než jsou například billboardy, které nepodporujeme. Magistrát v tomto případě pouze povolil používání části komunikace," vysvětlil vedoucí odboru dopravy Vladimír Bielko. Podle něj pak tento reklamní poutač žádné další povolení nepotřebuje.

S tím ale tak úplně nesouhlasí úředníci ze Stavebního úřadu Brna-střed. „I přes to, že magistrát povolil využití komunikace, potřebuje tento typ poutače ještě povolení k umístění," vysvětlila mluvčí Brna-střed Denisa Kapitančiková. Potřebné povolení však poutači nikdo neudělil, a tak v této souvislosti stavební úřad zahájil správní řízení.

Přestože se na sociálních sítích snesla na poutač velká vlna kritiky, někteří lidé si jeho přítomnosti téměř nevšimli. „Chodím tudy skoro každý den a musím říct, že mi to ani moc nevadí. V průchodu to nikomu nezavazí, tak proč by to tady nemohlo být?" řekla Marie Janoušková, která reklamu míjí denně při cestě do práce.

Zvýšený počet stížností zatím nezaznamenal ani Magistrát města Brna. „Zatím se ke mně nedostaly žádné informace o tom, že by si na poutač lidé nějak zvlášť stěžovali," komentoval Bielko.

