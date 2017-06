Uber bude jezdit hned, jak dostane písemné rozhodnutí soudu. Ten má na to 30 dnů

Olomouc, Brno – Řidiči Uberu vyjedou opět do brněnských ulic. Deníku Rovnost to potvrdil ředitel společnosti pro Českou republiku a Slovensko Tomáš Peťovský. „Čekáme na rozhodnutí v písemné podobě a doufáme, že budeme moci co nejdříve obnovit provoz. Rozhodnutí vítáme vzhledem k našim řidičům v Brně a tisícům cestujících," řekl Peťovský.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Kdy přesně se Uber do Brna vrátí, stále není jasné. „Vyjet do ulic mohou až ve chvíli, kdy rozhodnutí dostane společnost Uber písemně," řekl mluvčí olomouckého vrchního soudu, který zrušil předběžné opatření vůči Uberu, Vladimír Lichnovský. ČTĚTE TAKÉ: Olomoucký vrchní soud zrušil předběžné opatření. Uber v Brně může jezdit Podle Lichnovského se nedá odhadnout, kdy přesně společnost rozhodnutí dostane, jelikož na sepsání a odeslání rozsudku účastníkům řízení má soudce zákonnou lhůtu třicet dní. Už před týdnem přitom olomoucký soud zrušil takzvané malé opatření, které zakazovalo poskytovat levnou spolujízdu brněnskému řidiči Jakubu Dümlerovi, který pod záštitou Uberu jezdil. ČTĚTE TAKÉ: Taxi versus Uber. Začala válka. Obě strany se obviňují z vyhrožování Žalobu kvůli nezákonnému provozování taxislužby na Uber podala v dubnu brněnská společnost Lido Taxi Radio. K ní se připojili také zástupci města. Krajský soud v Brně poté vydal předběžné opatření, které činnost Uberu na území Brna zakázalo.

Autor: Eva Bártová