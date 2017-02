Účet za zimu? Na silnicích jedna z levnějších. Zatím stála víc než 132 milionů

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Letošní zima patří na jihomoravských silnicích k těm mírnějším. Z víc než miliardy a tří set milionů korun ročního rozpočtu krajských silničářů je ke konci ledna stála tříměsíční údržba 132 milionů korun. Spolu s letní údržbou tvoří největší položku v rozpočtu, zabírá více než třetinu. Kompletní účet ale ještě nemají připravený, zima podle jejich zkušeností o sobě může dát vědět třeba i v březnu.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Vyškovští správci silnic si myslí, že žádné extra škody na silnicích mít nebudou. „Nemáme silnici, která je kvůli zimě v havarijním stavu. Na některých místech ale výtluky a díry vznikly,“ uvedl vedoucí vyškovské správy silnic Richard Pokorný.

Na opravy ale musí počkat do dubna. „Až tehdy obalovny vyrábějí teplé asfaltové směsi. Zatím jsme jen opravili pomocí studené směsi výtluky mezi Vyškovem a Tučapy. Silnici ale letos čeká rekonstrukce za sto milionů korun,“ doplnil Pokorný.

Na Blanensku na rozdíl od Vyškovska čekají větší poškození silnic. „Zima byla delší, nejrozbitější úseky teprve mapujeme. Jde například o cestu z Jedovnic do Kotvrdovic, do Hodonína, Křtěnova nebo Rudky,“ vyjmenoval šéf tamních silničářů Miloš Bažant.

Přečtěte si také => Doprava za 30 let? Čtvrtina lidí jde pěšky či jede na kole, tvrdí plán mobility

Podle řidiče Vladimíra Vaňka je špatná také silnice z Černé Hory do Býkovic. „V okolních okresech silničáři rozbité úseky vyfrézují. Jenom v Blansku zalévají díry asfaltem a uplácávají lopatami. Na vozovce jsou pak strupy, které stejně po první zimě vymele voda se solí. A můžou to dělat znovu,“ zlobí se muž.

Na Znojemsku čekají silničáři na odhalení všech silnic až po rozmrznutí půdy. „Zatím jsme naštěstí nezaznamenali plošné rozpady silnic, jako na desítkách metrů při silnější zimě před čtyřmi lety,“ vyložil vedoucí znojemských silničářů Jaroslav Kosík.

Silničáři se zatím neobávají, že by jim na letní údržbu kvůli vydatné zimě zbylo výrazně méně peněz. „Ještě uvidíme, zda to nepokazí březen, ale po dramatickém nástupu zimy v lednu se situace naštěstí poměrně uklidnila, takže bychom velké problémy mít neměli,“ uvažoval Kosík.

Přečtěte si také => Nebezpečné přejezdy možná nově pohlídají i detektory překážek

Dopady letošní tuhé zimy na silnice zatím nemá hodonínská Správa a údržba silnic oficiálně sečtené. Výraznější vliv nízkých teplot ale tamní starostové ani silničáři přes zimu nezaznamenali. „Žádné škody na silnicích nemáme. Ve horším stavu jsou možná jen silnice na Veselí nad Moravou a na Hroznovou Lhotu, místní komunikace ale neutrpěly,“ řekl starosta Kozojídek Otakar Březina.

Zima se ovšem podepsala na místní silnici v Miloticích, kterou nechala obec opravit teprve před třemi lety. „Objevily se tam čtyři trhliny, což mne u takto nové silnice mrzí. Nyní řešíme, jestli je to možné reklamovat. I jinde se sem tam nějaký výtluk objeví, ale v obdobné míře jako v uplynulých letech,“ popsal milotický starosta Josef Levek.

Podle Ladislava Hádlíka z břeclavské správy silnic měla zima větší vliv na cesty než ty minulé. „Závady ale nejsou až tak strašné. Nějaké větší výtluky se dělají mezi Vranovicemi a Pouzdřany. To je silnice třetí třídy, která už by chtěla větší opravu. Tam když se do toho dostane voda, je to špatné,“ přiblížil Hádlík.

Přečtěte si také => Zimní údržba lodí: téměř 300 kilogramů barvy. Na přehradu vyjedou 22. dubna

Vedoucí silničářů na Brněnsku Jan Kučera nechtěl zimu zatím příliš hodnotit. „Charakter počasí byl odlišný od minulé zimy. Ve více dnech jsme tehdy museli vyjíždět kvůli ranní námraze, zato letos bylo více sněhu a ve spoustě dnů jsme vyjížděli jen kvůli sněhovým jazykům a nemuseli silnice ošetřovat chemicky,“ vysvětlil před časem Kučera.

Náročnou zimu zaznamenali i v největší brněnské městské části, Brně-středu. „Lednová údržba nás stála sedm milionů korun, přitom vloni byla o více než milion korun levnější,“ okomentovala mluvčí radnice Denisa Kapitančiková.

KOMPLETNÍ TÉMA SI PŘEČTĚTE VE STŘEDEČNÍM (1.3.2017) TIŠTĚNÉM DENÍKU ROVNOST