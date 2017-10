Učí studenty pomáhat při mozkové mrtvici. Ročně zabije až sto lidí

Brno - Brněnské studentky učí gymnazisty první pomoci při mozkové mrtvici. Vrstevníky vzdělávají díky projektu Stayin Alive. Ten se zaměřuje na žáky osmých a devátých tříd základních škol a středoškoláky.

Jedna z autorek projektu Stayin Alive.Foto: Archiv Stayin Alive

Mozková mrtvice nepostihuje jen lidi vyššího věku, ale i mladé. Dokazuje to příběh studentky Karolíny. Nemoc ji zasáhla v pouhých jednadvaceti letech. „Byl to důsledek dlouhodobého stresu, virózy a do určité míry i hormonální antikoncepce,“ vzpomíná Karolína.

Mozková příhoda u ní propukla ráno. Začalo to zatměním před očima, které přičítala prudkému pohybu při vstávání. „Naštěstí mám ve zvyku volat rodičům, když mi není dobře,“ popisuje Karolína zvyk, který jí zachránil život.

Během hovoru začala mít problémy s řečí a ochabovaly jí končetiny, zanedlouho byla Karolína v bezvědomí. Rodiče navedli záchranáře do jejího bytu a ti ji naštěstí včas dopravili do nemocnice.

Mrtvice společně s infarktem myokardu zabije v České republice ročně asi sto tisíc lidí. „Těmto úmrtím by se často dalo zabránit včasnou první pomocí,“ řekla jedna z autorek projektu Stayin Alive Alžběta Hrušková.

Osvětu podporuje Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. „Akce nevzešla jen od nás. Jde o projekt vycházející z dlouhodobé podpory nemocnice. Jmenuje se Hodina biologie pro život, zkráceně Hobit,“ vysvětlila jedna z autorek akce Zuzana Ševčíková.

