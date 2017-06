Ukrajinci z města u Černobylu míří do Brna. Pozvala je Kateřina Šedá

Brno - Umělkyně Kateřina Šedá usiluje o zápis do knihy rekordů. Do Brna pozvala stovky Ukrajinců z obce Slavutyč.

Většinu obyvatel ukrajinského města Slavutyč živí práce v Černobylské jaderné elektrárně a o návštěvě České republiky donedávna ani nesnili. Přesto více než třináct set místních vyplnilo žádosti o české vízum, což je nejmasovější podobný čin v historií, který se může zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.

Důvodem je nový projekt Made in Slavutyč brněnské umělkyně Kateřiny Šedé, která všechny účastníky pozvala do Brna.

V říjnu letošního roku jich ale přijede jen čtyřiatřicet.

„Těmto vylosovaným účastníkům s partnery cestu sem proplatíme a jejich žádosti o víza podáme příslušným úřadům. Ostatní ve snaze dostat se do České republiky už musí pokračovat na vlastní náklady,“ řekla Šedá.

Cestu vylosovaným zaplatí společně Brno, Slavutyč a Ministerstvo kultury.

O vízum vybraní lidé požádají v červenci.

„Pokud budou někteří účastníci projektu vízum potřebovat, zastupitelské úřady na Ukrajině jsou připraveny se záležitosti věnovat,“ uvedla za ministerstvo zahraničních věcí Irena Valentová.

V současnosti totiž vízum na krátkodobou cestu do zemí Schengenského prostoru potřebují už jen ti Ukrajinci, kteří nemají biometrický pas. Jeho součástí je čip s otisky prstů a dalšími údaji. „Většina lidí jej ale nemá,“ upozornila Šedá.

Akcí chce umělkyně ukázat na problém získávaní víz pro Ukrajince. „Projekt však souvisí s tématem překonávání hranic obecně. Má otevřít i debatu o pohledu české společnosti na Ukrajince. Většina Čechů si totiž při tomto slově nepředstaví lékaře, ale dělníka,“ vysvětlila umělkyně. Součástí týdenní návštěvy Ukrajinců v Brně bude i popis jejich životních osudů nebo umělecká akce, jejíž podrobnosti zatím Šedá zveřejnit nechtěla.

Momentálně se chystá vyplněné žádosti poslat k posouzení zápisu do knihy rekordů.

Šedá se naposledy do povědomí lidí zapsala akcí Šalina Music Tour, která byla součástí festivalu Meeting Brno.

„V tramvajích hráli hudebníci v různých jazycích, které kdysi běžně zněly Brnem,“ přiblížila již dříve akci programová ředitelka festivalu Kateřina Tučková.





Projekt Made in Slavutyč · Jedná se o umělecký projekt Brňanky Kateřiny Šedé, která usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

· Má jít o největší počet hromadně vyplněných žádostí o vízum.

· Třetího července vyplnilo žádosti o vízum 1325 obyvatelů ukrajinské Slavutyče. Všechny Šedá pozvala do Brna.

· Cestu tvůrci projektu uhradí sedmnácti vylosovaným a jejich partnerům. Do Brna těchto 34 lidí přijede v říjnu.

· V Brně představí jejich osudy. Díky projektu chce ukázat Ukrajince v jiném světle, než je nyní česká společnost vidí.