Unikátní vězení: trestanci pomáhali se stavbou, upečou si velikonoční beránky

Kuřim – Učebny, kuchyně nebo kuřárna. Při odhlédnutí od mříží a přísnějšího režimu se nová budova kuřimského vězení pro mladé odsouzené se podobá spíš vysokoškolským kolejím než místu pro kriminálníky. V České republice jde o unikát. „Věříme, že si nového modernějšího prostředí budou vězni víc vážit a nebudou ho demolovat. Třeba jim to pomůže i ve změně postoje k životu," vysvětlila modernizaci ředitelka věznice Zuzana Kalivodová.

Do speciální budovy se nedostanou všichni mladí vězni. Nejsou tam recidivisté, ale jen vězni, kteří jsou trestaní poprvé. V České republice jde o unikát. Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Respekt k budově by vězni mohli mít i kvůli tomu, že si ji pomohli postavit. „Dělali v podstatě všechno. Třeba omlátili omítky, cákal tady všude beton, bylo to náročně. Pracovali ale rádi, je to pro ně lepší než sedět na pokojích, lépe jim uteče čas,“ popsal mluvčí kuřimské věznice Milan Novotný, proč patnáct vězňů osmihodinové pracovní směny vítalo.

Kromě modernějšího zázemí se vězni budou moct zabavit sportem a dalšími aktivitami. „Těším se na to, že si budu moct zacvičit, podívat se na televizi nebo si něco přečtu. Do teď jsme byli v místnostech i s problematickými odsouzenými, což je občas stresující. Teď to snad bude klidnější a líp se nám ukrátí čas ve vězení,“ doufal pětadvacetiletý odsouzený Jan Kovalík. Z tříletého trestu za ublížení na zdraví mu už zbývá jenom deset měsíců.

Kuřimské patro pro mladé odsouzené

- do nových prostor se vězni začnou stěhovat už v pátek

- nastoupit tam mohou pouze muži mezi 18 a 26 lety, kteří jsou odsouzení poprvé, maximálně jich může být 32

- kromě odděleného hřiště na basketbal a petanque mají uvnitř kromě televizí i učebnu a kuchyni

- stavba i vybavení dohromady stály 17,5 milionu korun

Kromě speciálního hřiště si vězni budou od pátku, kdy se do nových prostor věznice přestěhují, i vařit. „Každoročně pečeme na Velikonoce i beránky a zajíčky. Vedeme je i k tomu, aby si tady udělali certifikát malíře nebo zedníka,“ konstatovala Kalivodová.

Přestože velikonoční pochutiny upečené vězni byly prý dobré, není to věc, na kterou by se těšil třiadvacetiletý Daniel Černý, který je podle svých slov ve vězení na více než šest let za spoustu hloupostí. „Nejvíc se těším, až si zahraji na dvoře basketbal. Děláme třeba i referáty o knihách, nebo o tom, co jsme provedli,“ vyjmenoval.

Do speciální budovy se ale nedostanou všichni mladí vězni. „Nemáme tu recidivisty, měli by se sem přestěhovat jen vězni, kteří jsou trestaní poprvé,“ přiblížil Novotný. V České republice jde o unikát.

Nové prosklené prostory mají v nové budově i vychovatelé. „Moc se jim nelíbí, protože se v nich cítí jako v akváriu, ale myslím, že si na to brzo zvyknou. Je to standard po celém světě, vychovatel by měl být s vězni vlastně v kontaktu pořád,“ vysvětlila ředitelka věznice.

Ve stejné budově jen o patro níž jsou potom už tradiční cely, kam se umisťují vězni za závažnější zločiny. Dřevěné postele opět nahradily ty kovové a obyčejné dveře v horním patře se zase změnily v pevné mříže. „Máme tady křídlo, kam dáváme vězně za kázeňské prohřešky. Třeba když u nich najdeme drogy nebo mobilní telefony,“ uvedl mluvčí věznice.

Dodal, že uhlídat, aby se podobné věci do věznice nedostaly, je složité. „Máme zakázáno kontrolovat je, když jsou nazí, stává se tedy, že sem věci přinesou v tělních dutinách nebo skrze poštu. Stalo se i to, že třeba poštovní známku jim někdo napustil drogou, kterou potom oni jen sloupli, dali si ji na jazyk a zfetovali se,“ popsal jeden z případů.

Matraci na železnou postel dostanou v této sekci vězni až na spaní, v malé místnosti ale mohou strávit maximálně dvacet dní.

Zatímco v horním patře fungují jen vychovatelé, ve spodním pracují dozorci. Kromě problémů s drogami řeší třeba i pokusy o sebevraždu. „Jejich množství se mění podle toho, jak přísně se ráno koukám. Téměř pokaždé jde ale jen demonstrativní sebevraždy. Vězeň něco chce, tak se vzteká a pak se pořeže, aby vyteklo trochu krve,“ vysvětlila dozorkyně Petra Vašková.

V kuřimské věznici pracuje už osm let a je tam jediná žena dozorčí služby. „Nejdřív si vězni mysleli, že budu měkčí, ale pak zjistili, že u mě narazí. Musíte být důslední, nepovolit žádné výjimky, pro všechny musí platit stejná pravidla,“ vysvětlila, jak si získala respekt vězňů dozorkyně.