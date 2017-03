Univerzity chtějí vrátit hokejový souboj. Na podzim

Holasice - Na devadesát dětí ve věku od dvou do šesti let v Holasicích nedaleko Rajhradu na Brněnsku chce chodit do školky. Jednu v obci mají, jenže ta nestačí. „Chtěli bychom postavit novou. Máme pozemek, projekt, našetřené peníze i přiznanou dotaci," uvedla starostka Lenka Ungrová. Radnice přesto stavět nemůže. Školku blokují už šest let manželé Hamerníkovi, kteří sousedí s obecním pozemkem.