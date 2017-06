Univerzity lákají i v létě. Na leguány, počítače i sushi

Brno – Informatika není jen pro chlapy, vzkazují z brněnského Vysokého učení technického. Dívkám od dvanácti do devatenácti let to dokážou pořadatelé Letní počítačové školy pro dívky, na Fakultě informačních technologií. „Studentky učíme základy programování, grafiky, zpracování fotek a čeká je i exkurze do společnosti IBM," popsala mluvčí školy Radana Kolčavová.



Jak zašít tržnou ránu leguána nebo spravit prolomený krunýř želvě se každoročně učí čeští i zahraniční studenti na Veterinární a farmaceutické univerzitě. V kurzu exotické medicíny a chirurgie. „Pro velký úspěch opakujeme dále třeba kurz přípravy sushi,“ řekla mluvčí školy Jana Příkazská. Sedm dnů plných tance a zpěvu čeká účastníky Letní školy muzikálu, kterou pořádá Janáčkova akademie múzických umění. „Čtyři hodiny denně se věnují jazzu či klasickému tanci, dvě hrají a hodinu zpívají. Všech pětadvacet míst už máme obsazených,“ přiblížila pořadatelka Zdena Hniličková. ČTĚTE TAKÉ: Jedlíci ze šalin a černí pasažéři: revizoři si na ně posvítí při velké kontrole Po třech dnech kurzu Projektového managementu si účastníci z Mendelovy univerzity odnesou uznávaný certifikát. „Má celoživotní platnost,“ zmínila mluvčí školy Kateřina Loutocká Brettschneiderová. Přihlásit se lidé mohou do 23. června. Zajímavosti o energetické politice a bezpečnosti se dozví zájemci v centru Masarykovy univerzity v Telči. „Pořádáme Letní školu energetické bezpečnosti. Studentům budou přednášet špičky v oboru z celé Evropy a Spojených států amerických,“ sdělila mluvčí Tereza Fojtová. Na většinu letních škol se zájemci mohou stále hlásit. Kurzy stojí od šesti stovek po desítky tisíc korun. Vybrané letní školy brněnských univerzit:· VUT: Letní počítačová škola pro dívky (28.8.-1.9.), Letní technická škola (30.8.-8.9.), Letní škola jaderného inženýrství (3.-8.9.) a Letní škola elektrotechniky (12.-15.9.)

· MU: Letní škola slovanských studií (15.7.-12.8.), Letní škola anglického jazyka pro studium na vysoké škole (31.7.-25.8.), Letní škola energetické bezpečnosti (29.7.-5.8.)

· MENDELU: Letní škola Projektového managementu (24.-26.7.), Analýza a zpracování ekonomických dat (29.8.-1.9.)

· VFU: Letní škola hygieny potravin (10.7.-4.8.)

· JAMU: Letní škola muzikálu (1-7.7.)

Autor: Markéta Chumchalová