Uzavřou most na silnici I/52 u Pasohlávek, objížďky zhustí dopravu

Pasohlávky – Předpokládám, že to nebude tak katastrofické, jak by tomu bylo ve všední den. Takto okomentovala chystanou uzavírku silnice I/52 starostka Pasohlávek na pomezí Břeclavska a Brněnska Martina Dominová.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

Řidiči neprojedou v asi dvousetmetrovém úseku v místě mostu přes novomlýnské nádrže právě u Pasohlávek. A to od sobotní šesté hodiny ranní do nedělní desáté hodiny večerní. „Důvodem je kontrolní zatěžovací zkouška mostu,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic.

Kvůli velkému dopravnímu zatížení silnice mezi Mikulovem na Břeclavsku a Brnem budou objízdné trasy rozdělené podle směru jedoucích aut. Ve směru od Brna se odkloní doprava směrem na Vlasatice a auta se vrátí na silnici I/52 až u Březí. „Objížďka má být vedená větším okruhem pro dopravu, ale dá se předpokládat, že ten, kdo to v místě zná, si zkrátí cestu přes Pasohlávky, Brod nad Dyjí či Dolní Dunajovice,“ podotkla Dominová.

V opačném směru od Mikulova pojedou auta nad dvacet tun přes Milovice, do dvaceti tun pak přes Horní Věstonice. Zpátky se řidiči v obou případech napojí u Přibic. „Většina lidí vesnicí asi jenom projede. Větší problém by to byl, kdyby byla objížďka třeba v pátek. Větší provoz ale asi bude v neděli navečer, kdy se lidé budou vracet z víkendu,“ očekává vinař Jaroslav Červinka z Horních Věstonic.

Případnému nárůstu dopravy se však vyhne. „O víkendu nebudu doma, takže to nepocítím,“ doplnil.

Objízdné trasy:Směr z Brna:

∙ přes Vlasatice, silnici I/53, Hrušovany nad Jevišovkou, Drnholec či Březí

Směr z Mikulova:

∙ přes Věstonice, Strachotín, Hustopeče, Velké Němčice, Vranovice a Přibice

∙nebo přes Milovice, Zaječí, Hustopeče až Přibice