Uzené orgie provoněly hrad Veveří. Na jedlíky čekají tuny masa

Veverská Bítýška /VIDEO/ – Maso ve všech podobách od uzených vtipů po přímo před diváky bourané prase přilákalo na hrad Veveří v sobotu davy návštěvníků. Slavnosti moravského uzeného již popáté provoněly památku příjemnou vůní z udíren.

Uzený hovězí jazyk, pikantní párky nebo tradiční tlačenka – jako ochutnávku nabízí stánky prakticky vše, co domácí uzenáři vymysleli. A řada lidí nenakupuje jen podle pohledu, ale i po chuti. „Mám chuť na klobásky, protože bůček jsem si koupil už v Olomouci,“ říká Ivo Snídal, který přijel s rodinou od Prostějova.

Hovězí speciality nabízí stánek firmy Mitrovsky Angus, která si krávy na maso sama chová. „Nepoužíváme chemii při výrobě, takže se vracíme k původním způsobům uchovávání jako je sušení. Děláme tedy třeba sušené klobásy,“ prozradí u stánku ředitel společnosti Aleš Hatlák.

Podle odhadu organizátorů v minulých letech spořádali jedlíci za víkendovou akci kolem pěti tun uzeného. Letos se mezi návštěvníky najde pět, kteří jsou ochotní v pojídání na rychlost změřit žvýkací svaly s šampionem Jaroslavem Němcem.

Zkušený borec je ale v likvidaci šesti špekáčků s přehledem poráží. „Tentokrát to bylo náročnější, protože uzeniny nebyly ohřáté,“ hodnotí svůj výkon Němec.

Muž, který postavou rozhodně nepřipomíná profesionálního jedlíka, se v těchto vodách pohybuje třináct let a jen za loňský rok si připsal přes třicet vítězství v nejrůznějších pojídacích výzvách. Porazit ho mohou zkusit další odvážlivci v neděli, kdy se na Veveří pustí do půlkilové tlačenky.

Přestože si lidé slavnosti užívají ponejvíce skrz chuťové pohárky, najdou na hradě i zábavu pro oči a uši. Kromě kreslených vtipů zaměřených – jak jinak – na uzené a bourání prasete jim návštěvu zpříjemní hudba cimbálové kapely. A ochutnávací zážitky si návštěvníci nemusejí nechat pro sebe, protože hlasem rozhodnou o králi moravských uzenářů. „Vzal jsem to poctivě a řekl bych, že jsem vyzkoušel vše, co stánkaři nabízeli k ochutnání. Výběr vítěze není jednoduchý. Asi to budu muset obejít ještě jednou,“ žertuje Pavel Vrbenský.

Ačkoli se akce zaměřuje na moravské tradiční výrobky, najdou na ní lidé letos nově i šunky z Francie, Rakouska nebo Itálie. Jak se tam dostaly? „Chceme dát lidem možnost je porovnat s moravskými výrobky, protože se dělají pomocí jiných postupů. Lidé tady mohou vyzkoušet třeba rok starou parmskou šunku,“ zmíní organizátor slavností Michal Burian.

Slavnosti pokračují ještě v neděli od půl desáté dopoledne do půl čtvrté odpoledne. Kromě přípravy paštik a dalšího programu lidé uvidí třeba čerstvého krále uzenářů.