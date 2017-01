V Brně urychlí hojení ran. Vědci tak pomohou například diabetikům

Brno /FOTOGALERIE/ - Lepší léčení těžko se hojících popálenin či pomoc diabetikům slibuje společnost Enantis spadající pod brněnskou Masarykovu univerzitu. Získala totiž z prestižního evropského programu třicet milionů korun na vývoj produktů pro hojení ran.

Firma uspěla v grantu SME Instrument, spolupracovala přitom s odborníky z Masarykovy univerzity a také s Jihomoravským inovačním centrem. „Grant udělují jen několika firmám z celé Evropy. Je to pro nás důkaz, že to, co děláme, děláme dobře," uvedl prorektor univerzity Petr Dvořák.

Základem výzkumu je takzvaný fibroblastový růstový faktor, což je bílkovina, která povzbuzuje množení kmenových buněk. Na jeho možné využití při hojení ran či léčbě diabetiků poprvé upozornili biologové z Masarykovy univerzity.

Odborníkům se poté látku podařilo ustálit tak, aby byla funkční i ve vyšších teplotách a dala se lépe využít v biomedicíně. „Peníze teď použijeme k nalezení nosiče, na který můžeme faktor nanášet. Musíme také ověřit bezpečnost a účinnost produktu," popsala ředitelka firmy Enantis Veronika Štěpánková.