V Brně vyroste obří skluzavka. Dlouhá jako tři hřiště

Brno - Na nafukovací vodní skluzavku dlouhou přes tři sta metrů se mohou za dva týdny těšit Brňané. Užijí si ji na Kraví hoře, kde 24. června začíná druhý ročník celorepublikové akce Slide Czech.

Za celodenní vstupné zaplatí lidé, kteří se registrují předem na internetu, 250 korun. Na místě zaplatí tři sta korun. „Zúčastnit se mohou děti od šesti let. Do deseti let s doprovodem rodičů, od desíti do patnácti let s jejich písemným souhlasem," podotkla mluvčí události Lenka Jonešová.

Kromě skluzavky, která je třikrát delší než třeba fotbalové hřiště, čeká hosty hudební program a soutěže. Organizátoři doporučují sjíždět skluzavku na nafukovacím kruhu. Očekávají přibližně tisíc hostů. „Těším se, snad bude hezké počasí," řekla Denisa Krátká.