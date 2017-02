V brněnské spalovně shoří odpad od tří milionů lidí. Po rozšíření o třetí kotel

Brno - Odpadky z celé Moravy ohřejí vodu na sprchování Brňanům. Představitelé brněnské spalovny se totiž chystají o polovinu zvýšit množství zlikvidovaného komunálního odpadu, který zařízení mění na teplo a elektrický proud. O navážení odpadu jednají s obcemi v sousedních krajích i v Moravskoslezském kraji.

Brněnská spalovna. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

V současnosti ve spalovně shoří ročně asi 250 tisíc tun odpadu, po rozšíření o třetí kotel její kapacita vzroste na 360 tisíc tun. „K dopravě používáme silnici i železnici, do areálu totiž vede železniční vlečka. Předpokládáme postavení dvou až tří překladišť ve vzdálenosti nad osmdesát kilometrů," sdělil za firmu SAKO, která spalovnu provozuje, Martin Drozd. Překladiště postaví podle jeho odhadu mezi roky 2018 až 2022.

Brno nedávno hostilo konferenci věnovanou odpadovému hospodářství, kam přijeli zástupci řady obcí z okolních krajů. „Je absurdní, že třeba Ostravě se odpad do Brna vyplatí vozit, ale obcím v blízkosti Brna ne. Měl by to změnit zákon o odpadovém hospodářství a zvýšení poplatků za skládkování," podotkl náměstek brněnského primátora Martin Ander.

Z ekonomických důvodů využívá brněnskou spalovnu už dnes Telč ležící v Kraji Vysočina. „Kvůli vysokému poplatku za skládkování to vyjde stejně draho jako vozit odpad do sedmnáct kilometrů vzdálených Dačic," řekl místostarosta města Pavel Komín. Pětitisícová Telč vyprodukuje přes šest set tun odpadu ročně.