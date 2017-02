V brněnské zoo se narodila samička takina indického. Chica se má čile k světu

Brno – Další letošní přírůstek si uplynulou neděli připsala brněnská zoologická zahrada. Do stáda takinů indických přibyla malá samička, která dostala jméno Chica. Narodila se samci Cottonovi a samici Charlottě.

Do stáda takinů indických v brněnské zoo přibyla malá samička, která dostala jméno Chica.Foto: Zoo Brno

„Je čilá a opakovaně pije. Takin indický je Mezinárodním svazem ochrany přírody zařazený mezi zranitelné, protože je vystavený jak ztrátě přirozeného prostředí a konkurenci dalších druhů, tak lovu pro maso," uvedla mluvčí zahrady Gabriela Tomíčková.

Takini žijí ve volné přírodě v oblasti Himalájí v polohách do čtyř a půl tisíce metrů nad mořem a sezonně migrují mezi různými stanovišti. Sdružují se do stád, ve kterých žije až sto jedinců. Na podzim, když začne být ve vyšších nadmořských výškách nedostatek potravy, se stádo rozpadne na skupinky po zhruba dvaceti zvířatech, které se přesouvají do nižších poloh za lepšími podmínkami.