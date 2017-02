V Chrlicích postaví stovky bytů. Místní se obávají záplav a dopravy

Brno /VIZUALIZACE/ – Záplavy ohrožující domy podél Tuřanského potoka a centrum Chrlic. Takový může být nežádoucí vedlejší dopad výstavby mezi Tuřany a Chrlicemi. Alespoň podle chrlického starosty Lukáše Fily. Proti projektu má i další výhrady. Podle developera se ale situace naopak zlepší.

Mezi oběma městskými částmi vzniknou bytové i rodinné domy. Ve více než 650 bytech najde domov přes šestnáct set obyvatel.

Chrlický starosta se obává dešťové vody, která ze zastavěného území steče do nedalekého Tuřanského potoka. Odvedení srážek považuje za nedostatečně vyřešené. „V nejhorším scénáři by to mohlo část Chrlic zaplavit,“ vyjádřil se Fila.

Zástupci developerské firmy Unimex Group, která stavbu plánuje, s ním ale nesouhlasí. Srážky plánují odvést do potoka přes suché poldry. „Poslouží k zadržení více než stoleté vody a k postupnému odpouštění do Tuřanského potoka,“ argumentoval zástupce developera Zdeněk Burian.

Výstavba nezačne dříve než za dva či tři roky, některým, starosti ale již teď dělá i některým místním. „Přístupová silnice je navržená tak, že úplně zničí jednu z nejhezčích částí kolem Tuřanského potoka. Zřejmě je naplánovaná v kanceláři bez ohledu na skutečnost,“ vytkl během územního řízení projektu tamní obyvatel Josef Trabalík.

Plány na rozsáhlou výstavbu kritizují rovněž lidé ze sdružení Čisté Tuřany. Na projektu jim vadí zejména organizace dopravy. „Napojení na ulici U Viaduktu je nešťastné. Odvede dopravu do městských částí, které jsou dopravou už v současnosti velmi zatížené,“ upozornila za sdružení Hana Kašpaříková. Stav ulice označila za velmi špatný. Podle odhadu projede po dokončení stavby místem o dva tisíce aut denně více.

Developer tvrdí, že v dopravním řešení vychází z urbanistické studie rozvoje Chrlic. V projektu počítá také s hromadnou dopravou a do návrhu umístil zálivy pro autobusové zastávky. „Lidé se mohou dopravovat i po železnici. Vlaková zastávka je asi pět minut chůze daleko a jízda do centra zabere dalších deset minut,“ poznamenal Burian.

Bytů je v Brně nedostatek, ale podle informací magistrátu nabízí město plochy o velikosti více než čtyř set náměstí Svobody k zastavění. Mezi tyto lokality patří oblast Na Kaménkách v Černovicích, Kamenný vrch v Novém Lískovci, bývalá Jaselská kasárna a dalších devět míst. Vedení města nedávno vytvořilo skupinu, která odstraňuje překážky v jejich zastavování.