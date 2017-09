V Chrlicích uctili památku letce Leopolda Šroma. Na jeho počest odhalili plaketu

Brno /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Odhalením slavnostní plakety na pomníku uctili v sobotu Chrličtí památku válečného letce Leopolda Šroma. Ten by se osmého září dožil sta let. Poctu kolegovi přišel vzdát i válečný veterán Emil Boček.

Vzpomínkovou plaketu, která je od soboty součástí téměř padesát let starého pomníku připomínajícího letce, věnovala městská část Brno - Chrlice. „Pomník stojí na místě, na které Šrom přistál, když se po válce poprvé vrátil domů do Brna,“ vysvětlil místostarosta Chrlic Leopold Šrom.

Součástí pietního aktu byl také průvod s vojenskými historickými automobily. V zámeckém parku pak na návštěvníky čekal model letounu Spitfire a dobový tábor Královského letectva, kterého byl Šrom členem. „Je velmi důležité, aby mladí lidé nezapomínali na historii své země a její hrdiny. Myslím, že jim v tom mohou vzpomínkové akce, jako je tato, hodně pomoct,“ řekla jedna z účastnic pietního aktu Eva Tkalcová.

Leopold Šrom se narodil v brněnských Chrlicích a vyučil se automechanikem. Ještě před válkou však vstoupil do armády, kde absolvoval základní pilotní výcvik. Po okupaci Československa odešel v červnu roku 1939 do Polska, odkud přes Dánsko utekl do Francie. Tam působil jako voják cizinecké legie. O rok později odešel do Anglie, kde se stal členem Královského letectva.

Chrlický rodák tragicky zahynul v říjnu roku 1968, když se u Kladna zřítil s letadlem Československých aerolinií, u nichž pracoval.