V gumácích a s čelovkami. Brněnské podzemí se otevře i pro milovníky adrenalinu

Brno /ANKETA/ – Zažít to nejlepší z Brna za pár minut. Takovou možnost nabízí lidem stánek Brna na veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour, které začaly ve čtvrtek na brněnském výstavišti. Na vlastní kůži ale budou moct lidé už v první polovině letošního roku zažít třeba adrenalinové procházky brněnským podzemím. Oznámili to zástupci města a brněnského Turistického informačního centra.

Veletrh Regiontour. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Adrenalinové procházky brněnským podzemím budou jednou z letošních novinek, kterou chce Brno přilákat turisty. „Už nyní je brněnské podzemí jednou z nejnavštěvo­vanějších atrakcí, loni si ho prohlédlo více než sedmdesát tisíc lidí. V první polovině nového roku chceme zpřístupnit alespoň jednu adrenalinovou trasu. Při takovýchto prohlídkách se lidé zamažou, podzemí si při ní prohlédnou v gumácích a s čelovkami," nastínila ředitelka brněnského Turistického informačního centra Jana Janulíková. Kromě toho se lidé letos v Brně mohou těšit na druhý ročník hudebního festivalu Maratonu hudby. Nově zahrají třeba i rockoví hudebníci. Brno se navíc letos stane dějištěm Letní olympiády dětí a mládeže. „Do Brna zavítá přes čtyři a půl tisíce dětských sportovců. V kampusu vznikne pravá olympijská vesnice," popsal akci brněnský primátor Petr Vokřál. Na veletrzích, které ve čtvrtek začaly, se letos Brno prezentuje interaktivní expozicí. „Ve stánku máme zmenšený model orloje, se kterým se návštěvníci mohou vyfotit. Také seženou lístky na kulturní akce nebo na letošní ročník Grand Prix," popsala brněnská radní Petra Rusňáková. Ve stánku také lidé uvidí barmanskou show. Kromě brněnského stánku se na veletrhu prezentuje osm set vystavovatelů z šestadvaceti zemí. Veletrh potrvá do neděle.

Autor: Eliška Gáfriková