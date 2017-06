V nové tržnici na Zelném trhu si lidé nakoupí od půli června

Brno /ROZHOVOR, ANKETA/ – Na konci dubna oslavoval Jozef Kováčik zisk historicky dvanáctého titulu pro hokejovou Kometu. V tu dobu nepředpokládal, že bude chybět při cestě za obhajobou. Rodák z Topoľčan v Brně končí. „Je to šest roků, kus života. Bude mi to tady chybět. Měl jsem ještě dvouletou smlouvu a přiznám se, že jsem chtěl minimálně rok dát a potom to asi definitivně ukončit. Takový je život a musím to respektovat," povídá pro Deník Rovnost zkušený sedmatřicetiletý bek, který zažil s Kometou všechna tři extraligová finále.