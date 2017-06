V Tišnově odstranili lavičky před nádražím. Kvůli opilcům

Tišnov /FOTOGALERIE/ - Místo řady laviček jen prázdný chodník. Tak vypadá od minulého týdne prostor před vlakovým nádražím v Tišnově.

Zrušit prostor k sezení rozhodlo vedení města po jednání s policií. „Na místě se už dlouhou dobu zdržovali opilí lidé a bezdomovci, na které jsme dostávali velké množství stížností. Protože se nám nedařilo situaci zlepšit, rozhodli jsme se lavičky z těchto míst odstranit úplně," vysvětlil tišnovský starosta Jiří Dospíšil.

Pokud si chtějí místní odpočinout v okolí nádraží, musí nově využít čekárnu v nádražní budově. „Většina lidí lavičky stejně nevyužívala. Buď se na nich povalovali opilci, nebo byly tak špinavé, že se na ně stejně nikdo neodvažoval sednout," dodal tišnovský starosta.

Lavičky v Tišnově∙ Na odstranění laviček se vedení města dohodlo se strážníky.

∙ Kromě toho zavedli zástupci města také častější úklid a kontroly.

∙ V budoucnu plánují ve městě také rozšířit kamerový systém.

Odmontování laviček není jediné opatření, které zástupci města udělali. Kromě častějšího úklidu prostor u nádraží a okolí preventivně několikrát denně navštěvují tišnovští strážníci. „Místo chodíme kontrolovat i několikrát denně. Spolupracujeme také s republikovou policií, která obchůzky rovněž zajišťuje. Také jsme propojili jejich a náš kamerový systém, máme proto přístup k více záběrům," sdělil tišnovský vedoucí strážník Jiří Sokol.

I přes to, že se zdá likvidace laviček jako radikální řešení, to podle Sokola byla jediná možnost. „Opilci polehávali před nádražím na lavičkách a lidé, kteří tudy procházeli, se jich často báli a stěžovali si na ně. Pokud ale před námi někdo z nich vyloženě nepil alkohol nebo neohrožoval kolemjdoucí, nemohli jsme nic dělat," vysvětlil vedoucí strážníků.

Opatření fungují teprve týden, ale už teď je jasné, že se situace zlepšila. „Za těch několik dní výrazně ubylo stížností. Dříve jsme jich měli hlášených i několik za den. Za uplynulý týden to byly jen dvě, které jsme navíc hned na místě bez problémů vyřešili. Hodně v tom pomáhají také místní, kteří nám jakékoliv problémy okamžitě hlásí," řekl Sokol.

I tak by ale strážníci chtěli kontroly ještě více posílit. „Řešíme rozšíření městského kamerového systému. Chybí nám především záběr celého vlakového nádraží. Pokud totiž bude někdo dělat nepořádek a my to budeme mít na videu, je jednoduché mu vinu dokázat," upozornil vedoucí strážník.

Zlepšení situace si všimli také místní a většina z nich si to chválí. Radost z ní má i Jana Navrátilová. „Do Tišnova jezdím pravidelně za rodiči. Vždycky, když jsem šla z nádraží, bála jsem se bezdomovců, kteří polehávali na lavičkách. Teď je to mnohem lepší. Nikdo se tam neválí a kolem nádraží je mnohem čistěji," popsala Navrátilová.

Podobný názor má starosta Dospíšil. „Změna je patrná hned na první pohled, a to je dobře. Když člověk přijede do Tišnova, prostor před nádražím je první, co z města uvidí. Nechtěli jsme proto, aby nám místní opilci dělali špatnou reklamu," podotkl starosta.

VIKTORIE POKORNÁ