V Židlochovicích postaví halu na pilířích. Pro pece a sušárny

Židlochovice - Na místě kalových polí v Židlochovicích bude za rok stát výrobní areál. Přinese nová pracovní místa a minimum dopravy.

Nová pracovní místa a využití dlouho opuštěného pozemku přináší do Židlochovic na Brněnsku česká firma LAC. Na pozemku kalových polí zaniklého cukrovaru chce postavit nový areál s výrobní halou. „Ze začátku nabídneme jen několik nových pracovních míst. Výrobu však chceme zvyšovat a později budeme hledat desítky zaměstnanců,“ informovala za společnost Nela Patschová.

Stavět začne firma letos v červnu. Hotovo chce mít příští jaro, kdy se do Židlochovic přesune výroba průmyslových pecí a sušáren, kterou se firma zabývá, ze starého areálu. „Budeme hledat zaměstnance do dílen, tedy svářeče, montéry, zámečníky, zedníky. Ale také zaměstnance do kanceláří, konstruktéry kovo i elektro, obchodníky,“ informovala Patschová.

Právě nové příležitosti si od stavby slibuje radnice. Podle starosty Jana Vituly bude mít stavba na kalových polích dobrý dopad i na ekonomickou situaci ve městě. „Zaměstnanci utratí část výdělku u nás ve městě,“ poznamenal židlochovický starosta.

Nový areál firmy LAC∙ česká společnost LAC chce začít stavět už v první polovině června

∙ dokončit práce má v plánu na jaře příštího roku

∙ ve výrobní hale budou vznikat elektrické i plynové průmyslové pece a sušárny

∙ do Židlochovic firma postupně přinese několik desítek nových pracovních míst

∙ kromě výrobních a administrativních prostor bude v areálu také kantýna a odpočinková zóna pro zaměstnance

Na nové příležitosti se těší také tamní obyvatelé. „Je mi celkem jedno, co tam postaví. Ale je dobře, že přibudou nová místa pro zdejší lidi,“ řekla například Ivona Bohmová.

V nové hale má společnost vyrábět průmyslové pece a sušárny, součástí se stane také lakovna s neutralizační stanicí odpadních vod. Výrobky budou zaměstnanci kompletovat na pěti až šesti montážních linkách. Chybět nemají ani odpočinkové zóny pro zaměstnance.

Městu navíc ubudou starosti s pozemkem. V minulosti na něm totiž lidé tvořili černou skládku. „Pro nás to místo bylo trnem v oku. Dřív kalová pole, pak černá skládka. Když se objevila firma, která do pozemku chtěla investovat, tak udeřila krize a firma zkrachovala,“ poznamenal Vitula. Podle něho na radnici nepřišla jediná negativní reakce na plány společnosti ani od obyvatel.

Starosta navíc doufá, že firma přitáhne do města vzdělané lidi. „Mají vlastní oddělení pro výzkum a vývoj. Několik desítek zaměstnanců se zabývá vývojem nových produktů,“ řekl.

Starosti působil tamní radnici jen případný nárůst dopravy. „V souvislosti s provozem předpokládáme příjezd a odjezd maximálně sedmi těžkých nákladních aut do tří a půl tuny nebo dodávek za den. Počítáme také s pohybem stovky aut zaměstnanců,“ je popsáno ve zprávě Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Podle starosty Vituly to pro dopravu ve městě nebude problém.

Kolik bude stát postavení haly o rozloze dvou a půl fotbalových hřišť však firma zatím prozradit nechce. „Cena dosud není zcela jasná. Odhad ale kvůli jednání s dodavateli zveřejnit zatím nehodláme,“ dodala Patschová.

Podle ředitele provozovny společnosti Zdeňka Vysloužila stavbu zkomplikovalo podloží pozemku. „Na podloží se dá stavět až po vytěžení navezeného jílu, pozůstatků černé skládky a zbytků kalů z cukrovaru. To ale stálo desítky milionů korun, a proto jsme zvolili levnější variantu. Stavbu na pilířích,“ vysvětlil.