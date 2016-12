Vánoce v zoo? Tygr dostal živého králíka. Další den je našli, jak spí vedle sebe

Brno – Nejenom lidé oslaví Štědrý den rozbalováním dárků. Vánoční nadílku v sobotu dostala i zvířata v brněnské zoo.

První balíček si rozbalili tygři sumaterští, od vedení zoo dostali každý pět kilo hovězího masa. „Už je zakázané dávat zvířatům živé krmení, protože to bývá hodně morbidní pohled. Dřív, když se na to ještě tolik nehledělo, jsme zkusili dát tygrovi živého králíčka. Druhý den ráno jsme je našli, jak vedle sebe spí," vyprávěl ošetřovatel Miloš Šebesta, který v zoo pracuje už patnáct let.

Jako další přišli na řadu kamčatští medvědi, po nich se Šebesta pokusil z nádrže vylákat dva lachtany medvědí. „Ačkoli je to nejmenší druh, mají největší ploutve ze všech. Můžete si potom všimnout, že na nich ještě mají takové malé drápky," dodal ošetřovatel.

Lachtanům se ale z vody nechtělo, báli se velkého počtu lidí okolo. „Je mi to trochu líto, těšila jsem se hlavně na ně. Děti sem nechtěly, ale donutila jsem je," řekla Brňanka Hana Veselovská.

Zhruba stovka lidí se postupně posouvala k různým výběhům, nejvíce lidí se tradičně mačkalo před ledními medvědy. Brána zoo se zavřela ve dvě hodiny odpoledne.