Vědci z Brna prodlouží život pacientům s rakovinou krve. Speciálním cvičením

Brno, jižní Morava – Obrovská únava a kvůli ní i nechuť k pohybu doprovázela dlouhou dobu Evu Hasarovou z jižní Moravy. Život jí totiž zcela změnilo nádorové onemocnění krve, které u ní odhalili lékaři. Pacientům, jako je ona, se snaží novým projektem pomoci odborníci z brněnské Masarykovy univerzity spolu s lékaři Fakultní nemocnice Brno. Představili jej ve čtvrtek. Speciální léčbou chtějí lidem, kteří prodělali rakovinu, prodloužit a zkvalitnit život.

Vědci z Brna chtějí prodloužit život pacientům s rakovinou krve.Foto: Archiv Masarykovy univerzity v Brně

Ročně lékaři diagnostikují kolem tří tisíc pacientů s nádory krvinek. Odborníci z Brna jim pomáhají speciálním cvičením, které na míru vytváří lidem s ukončenou léčbou. Zatím je jediné v České republice. „S touto formou přicházíme poprvé. Projekt jsme ale započali už před pěti lety. Chtěli jsme nějak ve spolupráci s lékaři pomoci lidem, kteří prodělali onkologické onemocnění. Nechtěli jsme ale nic zveřejňovat, než dostaneme výsledky na konkrétních pacientech,“ popsal počátky programu děkan Fakulty sportovních studií Jiří Nykodým.

Léčba těchto onemocnění je pro pacienty velmi náročná. „U jiných onkologických nemocí lze nádor pouze vyoperovat a pacient může jít v podstatě domů. U těchto typů to ale není možné, protože zasažená je krev, která zásobuje další tkáně a orgány. Onemocnění se tak rozšiřuje po celém těle. Léčba proto trvá třeba i půl roku a následky po ní jsou dlouhodobé,“ upozornila Andrea Janíková z Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno, která pacienty do cvičebního programu vybírá.

Problematická je poté i jakákoli rehabilitace. Pacienti s takto vážným onemocněním se totiž ani po vyléčení zdraví zdaleka necítí. „Trpí častou únavou, slabostí, bušením srdce, bolestmi hlavy nebo poruchami spánku. Na tyto příznaky nejsou léky a nedá se jim ani zabránit operací. Nemohou do práce a jakýkoli pohyb je pro ně velmi náročný. Pomůže jedině trénink,“ sdělila Janíková.

Žádný podobný cvičební program, jaký spustili odborníci z Brna, v České republice zatím není. Sestavit skupinu cvičících nebylo jednoduché. „Nádory krvinek jsou méně časté než jiná nádorová onemocnění. Pracovali jsme s jednačtyřiceti pacienty, kteří pravidelně chodili na cvičení. Naše výsledky ukazují, že tento trénink je pro ně bezpečný a přináší jim kromě zlepšení nálady také skutečné zvýšení fyzické výkonnosti,“ uvedla Janíková.

Lidé zapojení do programu cvičili ve tříměsíčních fázích, vždy třikrát týdně. „Snažili jsme se cviky zvolit co nejlépe a po domluvě s lékaři i pacienty. Přesvědčit je do takového cvičení ale není jednoduché, nemají totiž se sportováním příliš zkušeností a mají z něj strach. Nakonec to má ale výhody pro všechny. Lekce obsahují jak kardiotrénink na zvýšení kondice, tak třeba skupinové hry jako je volejbal, stolní tenis nebo badminton. Právě ty třeba pacienty velmi baví,“ uvedla cvičitelka programu Zora Svobodová.

Evě Hasarové podle jejích slov léčba pomohla. Spokojená je i další pacientka, která programem prošla, Drahomíra Barošová. „Měli jsme nejprve strach, abychom si nějak neublížily. Hned na začátku nám ale začali měřit tepovou frekvenci, aby nás sportem příliš nezatížili. Samotné cvičení bylo skvělé,“ popsaly ženy.

Právě pozitivní výsledky přiměly odborníky z Fakulty sportovních studií, aby program v budoucnu ještě rozšířili. „Chceme vytvořit ucelený léčebný program, který by zlepšil kvalitu života onkologických pacientů a zároveň by jim život i prodloužil. Nově od září zahrneme i tříměsíční respirační trénink, který pacientům zlepší dýchání, aby lépe zvládali následnou zátěž,“ osvětlila novinku vedoucí Katedry podpory zdraví univerzity Kateřina Kapounková, která projekt vede. Léčit začnou také patnáct nových pacientů, kteří se díky cvičení budou moci rychleji vrátit zpět do běžného života.

Cílem odborníků je vytvořit jakýsi manuál, kterým by se při zavedení podobné léčby mohly řídit ostatní pracoviště v České republice. Zatím speciální léčbu zkouší pouze na vyléčených. V budoucnu chtějí začít s podobnou rehabilitací i pro stále se léčící pacienty.