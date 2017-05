Veletrh bezpečnosti: lidé si vyzkouší útok na wi-fi síť nebo střelbu z Panduru

Brno – Modernizované vrtulníky, legionářské vlaky nebo ukázku dronů představí příští týden armáda, hasiči a policie na bezpečnostních veletrzích, které bude od středy hostit brněnské výstaviště.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Často ho přitom doprovází protesty aktivistů. „Neprodávají se tu žádné zbraně nepřátelským režimům, ale prezentují technologie pro české bezpečnostní složky. Zajistit bezpečnost je priorita státu,“ uvedl generální ředitel výstaviště Jiří Kuliš.



Letos se do Brna dorazí na veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET předvést 390 firem ze třiceti zemí světa. „Největší zahraniční účast má Turecko, které je zároveň i partnerskou zemí letošního ročníku. Novinkou je například kybernetický pavilon, kde návštěvníkům předvedeme, jak se analyzuje napadení počítačové sítě, sami si přitom budou moci vyzkoušet i útok na veřejnou wi-fi síť. Lákavá bude určitě i IDET Arena, což je terénní polygon, kde se předvedou česká a slovenská armáda a také složky integrovaného záchranného systému,“ vyjmenoval některá lákadla ředitel veletrhu Jiří Rusek. Na polygonu návštěvníci zhlédnou kromě ukázkových jízd různých druhů vozidel také terénní zásahy policistů, hasičů a letové ukázky dronů.

Česká armáda bude mít na výstavišti kromě ukázek na polygonu také modernizovaný vrtulník Mi-171Š pro speciální operace. „Představíme také polní nemocnici, vrtulník Mi-24 nebo simulátor střelby z vozidla Pandur,“ pozvala mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová.



Například hasiči přivezou to nejnovější, co používají. „Půjde o vybavení, ktteré máme týdny, maximálně měsíce. Přivezeme například těžkou techniku, která pomáhá s likvidací po výbuchu munice ve Vrběticích. Bude tu i mobilní operační středisko a představíme moderní softwarové nástroje, které používáme,“ uvedl příklady exponátů jihomoravský ředitel hasičů Jiří Pelikán.



Tematickou expozici chystají také policisté. Zaměří se hlavně na migraci. „Chceme ukázat, jak jsme zvládli spolupracovat s armádou při cvičeních na řešení migrace a ochrany hranic. Máme nové technické prostředky, pomocí kterých dokážeme nelegální migranty odhalovat. Předvedeme tak jejich zadržení. Ukáže se i pyrotechnická služba s tím, co používá třeba na likvidaci munice z Vrbětic. Také představíme trochu z policejní historie, aby byl patrný technický pokrok,“ komentoval jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil.



Veletrhu se už před čtyřmi lety jako návštěvník účastnil třeba Matěj Novák. „Zlákala mě tehdy přednáška o zbraních hromadného ničení. Další důvod byl ale také dlouhodobý zájem o vojenství, zbraně a bezpečnost obecně. Tu také v současnosti studuji na Masarykově univerzitě v Brně. Z exponátů mě zaujaly například ruční pěchotní zbraně nebo vagon legiovlaku,“ vysvětlil Novák.



Právě legiovlak se letos ukáže na veletrhu také. Dva jeho vagony budou historické repliky, jeden bude původní. „V legiovlaku bude k dispozici kompletní seznam všech československých legionářů, takže si návštěvníci budou moci zkontrolovat, jestli jejich členem nebyl někdo z jejich příbuzných,“ řekl mluvčí veletrhu Jiří Erlebach.



Veletrh vojenské techniky IDET začíná na výstavišti ve středu a končí v pátek. Od středy až do soboty ho ovšem doplňují také veletrhy hasičské techniky Pyros a bezpečnostních služeb ISET.

Pro laickou veřejnost je kvůli doprovodnému programu, jako je třeba replika tankové bitvy v Ardenách pomocí modelů zbraní nebo dalším programům hasičů a policistů, určená především sobota.