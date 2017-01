Cestovatelé na výstavišti. Veletrhy zvou na šamanství i zájezd do Indie

Brno /INFOGRAFIKA, ANKETA/ – Pro tipy, jak trávit dovolenou a volný čas, si mohou už od čtvrtka přijít lidé na brněnské výstaviště. Začínají tam totiž cestovatelské veletrhy Go a Regiontour. Lidé je mohou navštívit v pavilonech P a F. Největší cestovatelská přehlídka končí až v neděli.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Na šestadvacátém ročníku se představí přes osm set vystavovatelů z šestadvaceti zemí světa, což je o dvě víc než loni. „Navíc jsme pro návštěvníky přichystali novou mobilní aplikaci, kterou si mohou stáhnout do chytrých telefonů. Usnadní jim to najít, co je zajímá," uvedl ředitel veletrhů Miloň Mlčák.

Vystavovatelé nabídnou nejen prezentaci možných zájezdů a dalších produktů. „Návštěvníky často lákají na zvýhodněné podmínky nákupů," doplnil mluvčí veletrhu Jaromír Krejčí.

Ve stejný termín výstaviště hostí také další dva festivaly. Dvacátý ročník festivalu Go Kamera se letos zaměří na Himálaj. Láká především na známé cestovatele. „Přednášet přijede třeba světoznámý průzkumník pouští Bruno Baumann nebo česká horolezkyně Klára Kolouchová. Chybět nebude ani Kateřina Neumannová," vyjmenoval největší hvězdy cestovatel Rudolf Švaříček z Cestovní kanceláře Livingstone. Lidé mohou navštívit také přednášku o šamanismu. Společnost navíc pro návštěvníky festivalu uspořádala soutěž, ve které vítěz vyhraje zájezd do Indie.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Kromě cestovatelů si na své přijdou také gurmáni, pro které organizátoři nachystali gastronomický festival RegFoodFest. Zájemci ochutnají regionální speciality jak z České republiky, tak ze zahraničí. „Nebudou chybět sýry, ale také čokolády a další potraviny," uvedl Krejčí.

Zážitkem pro zájemce o potravinářství bude také Gastro Junior Brno. Na třiadvacátém ročníku mezinárodní soutěže se utkají studenti oborů kuchař, cukrář, číšník. Jejich výkony poté ohodnotí odborná porota.

Podle krajského radního Petra Hýblera si lidé nemají nechat ujít stánek Jihomoravského kraje. „Kraj podporuje cestovní ruch čtyřiceti miliony korun v dotačních programech. Některé z loňských projektů byla třeba rekonstrukce vily Löw-Beer nebo Archeopark Pavlov," vyzdvihl radní. Nově připravují také magazín společný pro Moravu a Slezsko.

Organizátoři veletrhu očekávají účast víc než třiceti tisíc lidí. Na akci se chystá například Brňanka Zuzana Dvořáková. „Zajímá mě především Latinská Amerika, podívat se tam je můj sen," řekla žena.

Lidé mohou na veletrhy přijít od čtvrtka, kdy je program určený odborníkům, do soboty mezi desátou dopoledne a šestou hodinou večer. V neděli do čtyř hodin. Základní vstupné je 180 korun, v neděli 140 korun.