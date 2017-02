Verbíři se protančili na mezinárodní festival

Moravské Knínice /REPORTÁŽ/ – Co se stalo kdysi, v tem strážnickém lesi, zpívá dvojice vystupujících verbířů v doprovodu cimbálové muziky a sokolovna plná lidí v tichosti sleduje, jakými kroky ji o chvilku později překvapí dva mladí muži, jak píseň i jejich kroj napovídá, původem ze Strážnice. Ti vystupují na Soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, kterou pořádá v sobotu večer soubor Kyničan z Moravských Knínic.

Na pódium vstupuje mladý tanečník v lidovém kroji a přistupuje k mikrofonu. Sál utichá a vystupující mladík společně s cimbálovou muzikou zahajuje představení. Odzpívá první sloku a dává se do osobitého tance. Drobné krůčky prokládá většími, otáčí se a vyskakuje. „Dobře,“ fandí mladík v publiku a pozoruje tanečníka.

CELKOVÝ DOJEM

Při verbuňku je přitom důležitý nejen tanec, ale také zpěv a umění naslouchat muzice. „Hodnotíme samozřejmě tanec, jak pomalou, tak rychlou část, zpěv a celkový dojem. Důležité navíc je, aby tanečník poslouchal muziku, tančil, jak hraje a pak samozřejmě dynamika,“ vysvětluje porotce Jaroslav Vymazal, který přijel v kroji z Velkých Pavlovic.

Vedoucí strážnického souboru Vítězslav Hořák s výčtem porotce souhlasí a doplňuje další. „Je důležité, aby ladili s hudbou, a podle mě také vypadá líp, pokud tento tanec tančí muži starší aspoň sedmnácti let. Je to proto, že jde o mužský tanec a tak vypadá lépe, když ho tančí muži, než chlapci,“ říká.

Jedním dechem ale chválí i mladší soutěžící večera. „Je neuvěřitelné, co dokázali. Jakou techniku mají už ve svých patnácti letech. Jsou to velké naděje. Můj šestnáctiletý syn je za nimi pozadu,“ směje se Hořák. Trvá ale na tom, že přes technickou kvalitu vystoupení potřebná chybí mužnost.

MUŽSKÁ TRADICE

Ta je pro tanec důležitá už kvůli jeho původu. „Pochází z verbování na vojnu, proto jej tančí jen chlapi,“ vypráví třiapadesátiletý Vymazal, který se tanci věnuje od svých osmnácti let.

Verbuňk byl poslední tanec před odchodem do armády, při kterém muži dokazovali, že jsou schopní zvládnout náročnou službu a snažili se zapůsobit na dívky.

Večer postupuje, a zatímco porota vybírá nejlepší tanečníky, na pódiu vstupuje místní soubor Kyničan spolu se stejnojmennou cimbálovou muzikou. Při tanci zpívají a juchají a publikum jejich umění odměňuje potleskem. „Jsou skvělí,“ chválí je mladá žena.

Porota vybírá z deseti soutěžících dva tanečníky, kteří postupují do dalšího kola. To se uskuteční až na červnovém mezinárodním folklórním festivalu ve Strážnici. Ve stejný den tam porota vybere ve finále nejlepšího tanečníka. Z knínické soutěže nominuje třiatřicetiletého Martina Kšicu a o deset let mladšího Jana Lidmilu.