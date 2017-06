Vlakové peklo: začíná sto dnů výluky v Brně

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Místo pohodlné cesty vlakem do centra Brna čeká od soboty na řadu Jihomoravanů komplikace a přestup na náhradní dopravu. Začíná výluka a potrvá do září.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Do krajského města denně dojíždí šedesát tisíc lidí. „Dvaatřicet tisíc z nich používá právě vlaky,“ uvedl mluvčí krajského koordinátora dopravy Kordis Květoslav Havlík. Cestující čeká přesedání v Židenicích, Králově Poli a na dolním nádraží na náhradní dopravu, pomocí které se dostanou do centra Brna a na hlavní nádraží.

Mezi dojíždějícími je například Jan Kořalka z Adamova na Blanensku. Cesta do zaměstnání v Brně mu trvá zhruba hodinu. „Jedu vždy vlakem na hlavní nádraží, kde přesednu na tramvaj do Králova Pole. Při výluce vystoupím v Židenicích a do Králova Pole pojedu vlakem,“ popsal svoji novou trasu Kořalka.

Myslí si, že možná při výluce dorazí do práce i rychleji. Vždy ho totiž zdrží přestup na hlavním nádraží. „Horší ale bude se dostat zpět. Spoje nenavazují tak dobře,“ doplnil Kořalka.

Mezi Královým Polem a hlavním nádražím, kudy kromě tramvajových linek 1 a 6 má jezdit při výluce i posilová P6, pracují dělníci na zastávce Šumavská. Tramvaje kvůli tomu jezdí v úseku jen po jedné koleji. „Práce dokončí do osmnáctého června. Posílenou dopravu při vlakové výluce zvládneme bez problémů zajistit,“ ubezpečila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová.

Z Vyškovska za prací do Brna dojíždí Šárka Horáková z Bučovic. „Výluka určitě bude komplikace, ale to se nedá nic dělat. Nějak to vydržím. Nás naštěstí výluky moc netrápí, jednu půlroční jsme měli před rokem a půl. Určitě ale vlakům zůstanu věrná. Jízda po dálnici D1 je často mnohem riskantnější, autobusy nabírají větší zpoždění než vlaky,“ okomentovala žena.

Omezení se dotkne také cestujících na lince S3 z Tišnova přes Brno do Břeclavi. Linku využívá například Jan Blažek z Tišnova. „Jezdím do Strážnice na Hodonínsku. Hlavně při cestách zpět se teď budu muset rozmýšlet, jestli jezdit přes Břeclav a přesedat v Modřicích, nebo jezdit vlaky přes Kyjov,“ zauvažoval Blažek.

Jinde než byli dosud zvyklí najdou lidé také mezinárodní vlaky. „Spoje na Prahu, Bratislavu a Vídeň zastaví v Židenicích a poté na Dolním nádraží. Hlavnímu se vyhnou,“ řekl už před časem Jiří Sysel z Českých drah. Stavět na dolním nádraží budou i vlaky RegioJetu.