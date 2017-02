Vojáci místo Ořechova osvobodí Dolní Kounice. Areál převzal od obce soukromník

Jižní Morava - Vojenští nadšenci letos poprvé v dubnu namísto do Ořechova zamíří do Dolních Kounic. Historický spolek Renata tam přesunul ukázku bitvy, kterou na původním místě pořádal dvacet let. „Loni ořechovský areál převzal od vedení obce soukromý majitel, se kterým nebudeme dále spolupracovat," vysvětlil za spolek organizátor Dan Urbánek.

dnes 11:08 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Změna bitevního pole podle organizátorů zaujme pravidelné návštěvníky. Bitva vyvrcholí v sobotu dvaadvacátého dubna dobýváním pevnosti. „Domluvili jsme, že přímo na hradě budou mít základnu německé jednotky," zmínil scénárista bitvy Martin Kyselka. Přečtěte si také: OBRAZEM: Ořechov si připomněl devětašedesáté výročí osvobození Brna Návštěvníci, kteří si oblíbili areál u Ořechova, v něm mohou navštívit jiné akce. Noví majitelé již chystají akce pro letošní rok. „Ukázku zimní bitvy předvedeme osmnáctého února. Na květen plánujeme festival historie a vojenství, kromě ukázek boje se zájemci mohou těšit na oblíbené přehlídky vojenské techniky," oznámil David Kincl z Army Parku Ořechov. Ukázky historických bitev tradičně poutají pozornost lidí i vojenských nadšenců, loňskou bitvu u Ořechova zhlédly stovky lidí. ANNA TIŠNOVSKÁ

Autor: Redakce