Výluka zkomplikuje cestování mezi Brnem a Ivančicemi. Vlaky nahradí autobusy

Brněnsko – Cestu z Brna třeba do Ivančic na Brněnsku cestujícím brzy zkomplikuje jedna z letošních prvních výluk. Začne už v pondělí a potrvá do konce pracovního týdne. „Od 8.15 do 14.05 hodin nahradíme v úseku Brno – Střelice – Moravské Bránice – Ivančice všechny vlaky linky S41 autobusy," uvedl na svých webových stránkách Kordis.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Markéta Turková

Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu, ve směru na Ivančice po dvou odlišných linkách. „Linka A pojede ze železniční stanice v Brně přes Silůvky, Moravské Bránice do Ivančic,“ popsal na webu nový jízdní řád Kordis.

Složitější bude situace u linky B. Autobusy vyjedou ze stanice ve Střelicích, kde lidé přestoupí z vlaku jedoucího z Brna do Zastávky u Brna. Autobus pojede přes Radostice a Silůvky do Moravských Bránic, kde cestující buď přestoupí zpátky do vlaku ve směru na Bohutice, nebo do autobusů náhradní dopravy mířících do Ivančic. „Určitě to není příjemné, ale nemyslím si, že to bude nakonec něco tak strašného. Přeci jenom, výluky jsou každý rok, člověk si zvykne,“ zhodnotila Brňanka Eva Plačková.

Výluky se letos nevyhnou ani brněnskému hlavnímu nádraží. Kvůli opravám kolejí a Pražského viaduktu ho v létě zavřou na sto dní.

Přečtěte si k tématu => Nejdelší vlaková výluka v historii Brna zavře na sto dní hlavní nádraží