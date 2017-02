Vyráběli elektřinu pomocí elektrod z lidí. Ustavili rekord

Drásov /FOTOGALERIE/ – Sokolovna v Drásově na Brněnsku v pátek večer zažila vznik nového rekordu. Účastníci elektrotechnického pokusu chtěli vyrobit co nejvyšší napětí pomocí zinkovo-měděných elektrod, které drželi. „Princip je ze školy známý jako elektrochemický potenciál. Když například do jablka nebo citronu píchnete měděný a zinkový drát, tak mezi nimi vznikne napětí kolem šesti deseti voltu. Při dnešním pokusu nahradáme jablka lidmi, kteří dostanou do rukou elektrody jako štafetové kolíky. Už jsme to dopředu vyzkoušeli a podařilo se nám napájet kalkulačku," vysvětlil podstatu pokusu o rekord Vítězslav Prokop ze Střední školy strojírenské a elektrotechnické z brněnské Líšně, který vše se svými kolegy a studenty připravil.

Podle Prokopa by při účasti zhruba stovky lidí mohli dosáhnout šedesátivoltového napětí. „Je to relativně hodně, ale díky nízkému proudu, který bude asi čtyřicet mikroamperů, nikomu nehrozí žádné nebezpečí,“ ubezpečil. Experimentu se v prvním kole účastní zhruba padesátka lidí. Po zapojení všech do obvodu ukázal Prokopův měřák přes třicet voltů. Druhého kola se už účastní 114 lidí. „Celkem jsme dosáhli napětí 73,6 voltů,“ zvolal po dokončení měření hodnotitel z pelhřimovské agentury Dobrý den, která spravuje českou knihu rekordů.

