Výstava Ovzduší nemá hranice varuje Brňany před škodlivými látkami

Brno – V brněnské Galerii Vaňkovka se teď lidé mohou dozvědět, které škodlivé látky obsahuje vzduch ve městě a jak se před nimi chránit. V pondělí tam na toto téma začala výstava Ovzduší nemá hranice.

Organizátoři akci nabízí záměrně teď na podzim, kdy začala topná sezóna a znečištění vzduchu je vyšší. „Hlavním smyslem výstavy je rozšíření povědomí o znečišťování ovzduší,“ řekl organizátor výstavy Robert Skeřil . Ve znečištění ovzduší hraje důležitou roli i poloha města. Část škodlivých látek totiž pochází z Moravskoslezského kraje a Polska. „Mezi hlavní zdroje znečištění patří průmysl, doprava, zemědělství a domácí topeniště,“ dodal Skeřil.



Kvůli začínající topné sezóně se zvyšuje i riziko smogu. „ Domácí topeniště produkují až 84 procent silně karcinogenního benzo(a)pyrenu a jsou rozmístěny na celém území Jihomoravského kraje,“ upozorňuje náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Martin Maleček. Topná sezóna navíc letos začala dříve než obvykle.



Podle Tomáše Helána z Odboru životního prostředí krajského úřadu Brňané dýchají čistší vzduch, než tomu bylo před šesti lety. Nejvýrazněji se podařilo zlepšit kvalitu vzduchu v dopravních lokalitách.

Například v brněnských Tuřanech kleslo za posledních šest let znečištění vzduchu o třetinu. Náměstek primátora Martin Ander tvrdí, že obyvatele města stále čeká dlouhá cesta a nabádá k zodpovědnému chování. Mezi to řadí využívání kotlíkových dotací, městské hromadné dopravy a používání kvalitního topiva. Výstava potrvá do pátého října.



JIŘÍ KRÁL