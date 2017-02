Výstaviště? Přední část se otevře lidem. A vzniknout má i nový pavilon

Brno - Řev motorů historických formulí a motocyklů se má již v polovině července ozývat brněnským výstavištěm. Na jeho plochu se vrátí závod, který se tam konal před půl stoletím. V pondělí zástupci výstaviště představili letošní největší akce, které lidé mohou navštívit. Navíc poodhalili budoucnost areálu. Přední část se otevře lidem, vzniknout má i nový pavilon.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Město, většinový vlastník výstaviště, již delší dobu zvažuje, jak areál v Pisárkách využít. A nyní už o tom i s vedením veletrhů jedná. Například přední část areálu se má otevřít lidem. „Nachází se v ní historické, památkově chráněné veletržní budovy z dvacátých let minulého století. Ty už v současné době nesplňují požadavky moderního výstavnictví a těžiště veletrhů se posouvá do zadní části areálu, kde se nachází moderní pavilony," poznamenala hlavní architektka výstaviště Jitka Štěpánková.

Město chce na areál výstaviště i jeho okolí vypsat architektonickou soutěž. Například v areálu výstaviště chce stavět moderní požární zbrojnici. „Určitě ale nechceme měnit podstatu výstaviště," poznamenal brněnský primátor Petr Vokřál.

Lidé se v horizontu deseti až dvaceti let možná podívají na expozice i v novém pavilonu. „Zvažujeme stavbu nového pavilonu mezi pavilony C a F. Momentálně jsou technologicky vybavené na úrovni evropských pavilonů hlavně nové pavilony P a F," poznamenal ředitel firmy Veletrhy Brno Jiří Kuliš. Modernizace pavilonů výstaviště začala už v devadesátých letech.

Výstaviště loni navštívilo téměř 770 tisíc lidí. Letos chtějí zástupci Veletrhů Brno nalákat návštěvníky i na nové akce. Třeba v polovině července se vrátí do areálu závod historických formulí a motocyklů, který se naposledy v areálu brněnských veletrhů konal v šedesátých letech minulého století. „Obnovujeme tradici závodu Brno Revival na výstavišti," potvrdila obchodní ředitelka brněnských veletrhů Dana Marie Staňková.

Největší akcí brněnského výstaviště v letošním roce bude už tradičně Mezinárodní strojírenský veletrh. „Letošní partnerskou zemí veletrhu bude po pěti letech Indie. Očekáváme, že se představí v rozsahu loňského čínského pavilonu," uvedl Kuliš. Právě Čína byla hlavní partnerskou zemí strojírenského veletrhu v loňském roce.

Hrubý zisk veletrhů byl za loňský rok více než 103 milionů korun. „Na výstavišti se konalo celkem čtyřicet veletrhů. A kdyby se všechny expozice měly vměstnat do jednoho jízdního pásu dálnice D1, táhly by se od Brna až do Velkého Meziříčí," vysvětlil mluvčí veletrhů Jiří Smetana.

Kromě veletrhů lidi lákaly také různé další akce, jako třeba Majáles. „Ten se bude konat i letos, začátkem května. Na výstavišti také bude koncertovat skupina Kiss, nebo britská kapela Placebo," pozvala Staňková.

Většinovým vlastníkem brněnských veletrhů je od loňska Brno, ještě ale vykupuje akcie od menšinových vlastníků, které bude muset vyplatit.