Z mostů visely plakáty s nahým Hollanem. Vyzývaly lidi v kolonách, aby mu volali

Brno – Ředitelka brněnského turistického informačního centra Jana Janulíková by měla být odměněna za organizaci festivalu Meeting Brno a Léto v centru. „Byla to úspěšná akce. TIC Brno je velmi pozitivně vnímané a svůj úkol splnilo dobře a bezezbytku. Za to bych chtěl paní ředitelce poděkovat,“ řekl na posledním zasedání zastupitelstva primátor Petr Vokřál.