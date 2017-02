Z ulic Brna zmizely stovky billboardů

Brno - Více než dvě stovky nelegálních billboardů zmizely loni z brněnských ulic. Úředníci, kteří vyzývali majitele k jejich odstranění, byli dvakrát úspěšnější než v roce 2015. „Předloni jsme jich odstranili asi jen sto," připomněl zastupitel Brna-středu Michal Závodský.

Billboard. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Hana Masaříková

Na očištění brněnských ulic od nelegálních reklam se podíleli úředníci z radnice Brna-středu, magistrátu i krajského úřadu. „Na nelegální billboardy odbor dopravní správy upozorňují i lidé. Úředníci pak kontrolují nahlášené případy a další reklamy bez povolení sami vyhledávají," sdělila mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

250nelegálních billboardů odstranily úřady z brněnských ulic.

Brňany již nerozptylují například reklamy na křižovatce ulic Vídeňská a Jihlavská nebo v Trnité ulici. Nebezpečné billboardy by měly z okolí velkých silnic a dálnic zmizet do září letošního roku. „Právě proto se velkoplošná reklama přesouvá do velkých měst," upozornil Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné organizace Kverulant.org, která v roce 2012 prosadila zákon na odstranění billboardů.

Provozovatelům nelegálních reklam hrozí pokuta až tři sta tisíc korun. Ani to některé od jejich umístění neodradí. „Loni v prosinci někdo do zeleně v Jihlavské ulici opět reklamu postavil," dodává Závodský.

Na billboardy, které ohrožují řidiče, upozorňují úřady i policisté. „Dáváme podněty tam, kde hrozí nehoda nebo kde reklamy odvádí pozornost řidičů," uvedla mluvčí policistů Andrea Cejnková.

ANNA TIŠNOVSKÁ